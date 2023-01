Hai người phụ nữ bị bắt tạm giam trong vụ đánh bạc

Quá trình điều tra vụ đánh bạc ở Chợ Mới, An Giang, cảnh sát đã khởi tố 7 bị can, trong đó có 2 phụ nữ.

Ngày 3/1, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đã khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam 7 bị can về tội Đánh bạc.

Những người bị khởi tố gồm: Lê Tấn Đạt (35 tuổi), Võ Thị Thẩm (35 tuổi), Nguyễn Văn Út (57 tuổi), Trần Thanh Gò (41 tuổi), Nguyễn Thị Hồng (68 tuổi), Võ Hòa Quý (37 tuổi, tất cả cùng ở An Giang) và Phan Văn Tuấn (33 tuổi, ở tỉnh Tây Ninh).

Theo kết quả điều tra, tối 1/6/2022, tại xã Long Điền B, nhiều người tụ tập đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an huyện Chợ Mới nhanh chóng đến hiện trường.

Thấy cảnh sát, những người có mặt tháo chạy. Cảnh sát đã bắt quả tang 10 người liên quan, tạm giữ 22 triệu đồng cùng các tang vật khác. Sau khi củng cố hồ sơ điều tra, cảnh sát đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 người nêu trên.