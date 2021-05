Hai người ở Đà Nẵng dương tính với nCoV chưa rõ nguồn lây

Hai người này đều trú ở đường Đống Đa, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Chiều 6/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng thông tin hai người này là N.V.T. (nam, 61 tuổi), giám sát công trình ở Công ty xí nghiệp Vận tải ôtô số 6 và V.T. H.Đ. (nữ, 56 tuổi).

Theo báo cáo của Sở Y tế Đà Nẵng, ngày 5/5, ông N.V.T. có biểu hiện sốt, khó thở, mệt mỏi nên tự đi xe máy đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng khám. Ngay lập tức, các bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, kết quả dương tính lần 1. Sau đó, Bệnh viện Phổi gửi mẫu bệnh phẩm của người này đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng xét nghiệm lúc 8h30 ngày 6/5. Kết quả xét nghiệm thể hiện người này dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi điều tra dịch tễ, ngành y tế xác định bà Đ. là F1 của bệnh nhân N.V.T. nên đưa đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 6/5 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng cho thấy người phụ nữ này dương tính với SARS-CoV-2.

Lãnh đạo Sở Y tế cho biết hai trường hợp này đều trú ở đường Đống Đa, nơi có bar New Phương Đông. Quán bar này từng ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 nên ngành y tế không loại trừ khả năng họ lây nhiễm từ khu vực này.

Bộ đội phun hóa chất khử khuẩn những nơi có ca mắc Covid-19. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Ngoài ra, trưa cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý trường hợp bệnh nhân nghi mắc Covid-19 tại địa phương.

Người này là N.T.H.N. (nữ, 25 tuổi, sống ở chung cư 12T3, đường Bùi Dương Lịch, phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng). Chị làm việc ở bar New Phương Đông, đường Đống Đa, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 4/5, Bộ Y tế công bố thông tin nam thanh niên 28 tuổi (quê Hội An, Quảng Nam) mắc Covid-19. Người đàn ông này làm việc tại khách sạn Phú An (Hải Châu, Đà Nẵng), trú tại TP Hội An (tỉnh Quảng Nam).

Sau khi truy vết, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện một nữ nhân viên làm việc cùng khách sạn và vợ của bệnh nhân này (trú tại Hội An) cũng có kết quả dương tính với nCoV.

Ngày 5/5, cơ quan y tế cũng ghi nhận chị D.T.N.H. (25 tuổi, quê Hậu Giang, nhân viên khu massage, khách sạn Phú An mắc Covid-19.