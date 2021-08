Hai người nhiễm nCoV 'thông' chốt kiểm dịch ở TP.HCM

Công an thông tin về vụ người phụ nữ tử vong trên đường cấp cứu

0 2

Theo báo cáo ban đầu của Công an TP Thuận An, bà K. tử vong do viêm phổi và phù phổi cấp. Kết quả test nhanh cho thấy người phụ nữ này nhiễm nCoV.