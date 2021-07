Hai người Mỹ bị bắt giữ trong vụ ám sát tổng thống Haiti

Ít nhất 28 người đã thực hiện vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise, gồm 26 người Colombia và hai người Mỹ gốc Haiti, cảnh sát Haiti cho biết.

"Chúng tôi đã bắt giữ 15 người Colombia và hai người Mỹ gốc Haiti. 3 người Colombia đã bị giết trong khi 8 người khác vẫn đang lẩn trốn", AFP dẫn lời Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Haiti Leon Charles tại cuộc họp báo hôm 8/7.

Trước đó, cảnh sát Haiti cho biết 4 nghi phạm đã bị tiêu diệt. Ông Charles không giải thích sự khác biệt trong tuyên bố mới nhất.

"Vũ khí mà những nghi phạm sử dụng đã bị thu hồi", ông Charlie thông tin thêm.

Hai người Mỹ bị bắt giữ được xác định là Joseph Vincent và James Solages. Trước đó, giới chức an ninh Haiti mô tả ông Solages là cư dân ở South Florida bị bắt giữ trong cuộc truy quét nghi phạm hôm 7/7. Một quan chức chính phủ Canada nói rằng ông Solages từng có thời gian ngắn làm vệ sĩ dự bị được một công ty an ninh do Bộ Ngoại giao thuê vào năm 2010.

Những kẻ tình nghi trong vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise. Ảnh: AP.

Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Haiti cam kết sẽ tiếp tục “cuộc săn lùng" những sát thủ còn lại trong vụ giết hại Tổng thống Jovenel Moise.

“Chúng tôi sẽ tăng cường công tác điều tra và tìm kiếm để vây bắt 8 lính đánh thuê còn lại”, ông cho biết.

Rạng sáng 7/7, Thủ tướng lâm thời Haiti Claude Joseph đã bất ngờ thông báo ông Moise, 53 tuổi, bị ám sát trong cuộc tấn công tại nhà riêng ở thủ đô Port-au-Prince.

Đệ nhất phu nhân Martine Mose cũng bị thương trong vụ việc. Bà Martine được vận chuyển đến bệnh viện Jackson tại Miami, bang Florida, Mỹ để điều trị.

Các quan chức chính phủ và nhân chứng cho biết vụ tấn công do "lính đánh thuê" thực hiện. Những người này mặc đồ đen, giả dạng đặc vụ từ Lực lượng Chống Ma túy (DEA) của Mỹ.

Quốc vụ khanh tại Bộ Thông tin Haiti, ông Frantz Exantus, thông báo trên Twitter rằng những người "được cho là hung thủ ám sát (Tổng thống Moise)" bị cảnh sát quốc gia ở Pelerin chặn đầu và bắt giữ vào khoảng 18h ngày 7/7 (giờ địa phương).

Sau vụ ám sát, Thủ tướng lâm thời Claude Joseph ban bố tình trạng khẩn cấp và phong tỏa cả nước.

Các chuyên gia và giới quan sát nhận định vụ ám sát Tổng thống Moise có thể dẫn đến một chương mới bất ổn hơn nữa trong lịch sử của Haiti.

Quốc gia nghèo nhất châu Mỹ hiện không có tổng thống hay quốc hội, trong khi đó có tới hai thủ tướng.