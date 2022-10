Hai người làm nghề đấm bóp giác hơi xô xát, 1 người tử vong

Sau khi bị tấn công vào vùng đầu, ông Chỉnh về phòng trọ lấy dao bấm rồi quay lại đâm đối phương.

Rạng sáng 13/10, Công an TP Dĩ An phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ án mạng làm một người chết, một người bị thương.

Trước đó, khoảng 18h ngày 12/10, ông Nguyễn Minh Thư và ông Nguyễn Văn Chỉnh (cùng 46 tuổi, cùng quê Lập Thạch, Vĩnh Phúc) xô xát tại dãy trọ trong hẻm 80, đường Ngô Gia Tự, phường An Bình, TP Dĩ An. Trong lúc đánh nhau, ông Thư cầm hung khí chém vào đầu ông Chỉnh gây thương tích.

Ông Chỉnh sau đó về phòng trọ lấy dao bấm rồi quay lại đâm ông Thư nhiều nhát làm nạn nhân gục tại chỗ.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Công an phường An Bình đã đưa ông Thư đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Ông Chỉnh được đưa về trụ sở lấy lời khai nhưng người này cảm thấy mệt nên được đưa vào bệnh viện thăm khám. Bác sĩ chẩn đoán nghi phạm nứt sọ nên phải tiến hành phẫu thuật ngay trong đêm.

Nghi phạm và nạn nhân trong vụ giết người cùng làm nghề đấm bóp giác hơi dạo. Họ thuê trọ ở gần nhau.