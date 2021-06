Hai người dân tố giác tội phạm được khen thưởng

Phát hiện một người có biểu hiện nghi vấn đến nhà hàng xóm, 2 người dân ở An Giang đã báo công an.

Chiều 10/6, đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang đã tặng giấy khen cho 2 người dân ở thị trấn Cái Dầu (huyện Châu Phú) vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mỗi cá nhân được Công an tỉnh An Giang thưởng 2 triệu đồng từ nguồn quỹ phòng chống tội phạm.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang tặng giấy khen cho 2 người dân. Ảnh: Bích Trâm.

Ngày 27/4, 2 người dân ở ấp Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu phát hiện một kẻ có biểu hiện nghi vấn đến nhà hàng xóm. Hai người này điện thoại báo cơ quan chức năng, giúp Công an thị trấn Cái Dầu bắt được bị can mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 10 gói nylon chứa tang vật.

Dịp này, UBND thị trấn Cái Dầu đã trao giấy khen cho một tập thể và 8 cá nhân có thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy.