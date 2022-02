Hai người đàn ông trồng hơn 8.000 cây thuốc phiện

Cảnh sát xác định hai người đàn ông ở huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) trồng trái phép 8.010 cây thuốc phiện. Họ khai trồng để làm thuốc.

Công an huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, đang củng cố hồ sơ, xử lý Phủng Mùi Khé (42 tuổi) và Chảo Mùi Nải (44 tuổi, cùng ở xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc) về hành vi trồng cây thuốc phiện.

Cây thuốc phiện đang trong quá trình ra hoa. Ảnh: An ninh Cao Bằng.

Theo cơ quan chức năng, chiều 16/2, từ tin báo của người dân, Công an xã Khánh Xuân kiểm tra một thung lũng ở xóm Lũng Quẩy, phát hiện nơi này trồng nhiều cây thuốc phiện.

Phối hợp với Công an xã Xuân Trường, Đồn Biên phòng Xuân Trường và Công an huyện Bảo Lạc, công an địa phương xác định có 8.010 cây thuốc phiện được trồng trên diện tích hơn 500 m2, đang trong quá trình sinh trưởng và ra hoa.

Lực lượng chức năng đã nhổ, phá bỏ và tịch thu số cây cấm trên để điều tra. Qua xác minh, Khé và Nải là những người nuôi trồng, chăm sóc hơn 8.000 cây thuốc phiện. Họ khai nhận trồng để làm thuốc.