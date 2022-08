Hai người đàn ông trả giá đắt vì mua bán ma túy để kiếm lời

Mua ma túy về bán kiếm lời, khi đang đi nhận hàng, Nguyên bị công an bắt giữ cùng tang vật. Đồng sau đó cũng "sa lưới".

Ngày 16/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Đình Nguyên (SN 1990) quê xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An và Hồ Quang Đồng (SN 1977) trú tại xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Trong vụ án này, Đồng còn bị truy tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng đầu tháng 12/2021, Đồng gặp Nguyên tại quán ăn đêm ở TP Vinh. Trước đó, Nguyên quen biết các đầu mối bán ma túy và hỏi Đồng nếu có nhu cầu mua hàng thì báo.

Tối 14/12/2021, Đồng liên lạc với Nguyên hỏi mua 2 kg ma túy. Nguyên đưa ra mức giá 600 triệu đồng/2 kg ma túy đá và yêu cầu Đồng chuyển trước một nửa tiền. Đồng chấp nhận mức giá Nguyên đưa ra và chuyển trước 300 triệu đồng theo thỏa thuận.

Nhận tiền cọc, Nguyên đặt mua người đàn ông ở xã Tri Lễ, huyện Quế Phong 2 kg ma tuý, giá 540 triệu đồng. Thống nhất giá cả, Nguyên đã bỏ 540 triệu trong thùng xốp có chứa cá khô rồi gửi xe khách đưa lên cho người đàn ông để mua hàng.

Nhận đủ tiền, người đàn ông gửi “hàng” theo xe khách cho Nguyên. Khoảng 11h ngày 17/12, Nguyên đến khu vực ngã ba bãi rác thuộc xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc đón xe khách để nhận bì khoai sọ chứa hơn gần 2 kg ma túy. Khi đang nhận “hàng” thì Nguyễn Đình Nguyên bị công an phát hiện, bắt quả tang.

Từ lời khai của Nguyên, Đồng cũng bị công an bắt giữ. Đồng thừa nhận mua ma túy của Nguyên để bán cho một người đàn ông tên Dũng ở TP Vinh với giá 320 triệu đồng/một kg. Được biết, Đồng đã có 2 tiền án về ma túy.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Hồ Quang Đồng chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy, 18 tháng tù về tội Tàng trữ; tổng hình phạt chung là tù chung thân; bị cáo Nguyễn Đình Nguyên 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.