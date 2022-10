Hai người đàn ông có nhiều tiền án, trộm két sắt ở Hải Dương

Lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, Đức và Trung đột nhập lấy trộm két sắt mang ra chỗ vắng phá khóa, lấy hết tiền, vàng.

Ngày 10/10, Công an tỉnh Hải Dương thông tin về việc CQĐT Công an huyện Công an Nam Sách điều tra, làm rõ 2 đối tượng gây ra vụ trộm két sắt chứa 3,2 “cây” vàng và nhiều tài sản giá trị, xảy ra ngày 15/9 tại thôn Lấu Khê, xã Hiệp Cát.

Danh tính các đối tượng được xác định là Nguyễn Thành Trung (SN 1982, trú tại phường Lê Thanh Nghị) và Vũ Đình Đức (SN 1981, trú phường Nguyễn Trãi, cùng TP Hải Dương). Theo hồ sơ, mỗi đối tượng có 7 tiền án (trong đó 6 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, một tiền án về tội Đánh bạc), cùng ra trại tháng 7.

Tiền án thứ tám đang chờ 2 đối tượng này.

Khoảng 17h ngày 15/9, bà Trần (trú tại thôn Lấu Khê, xã Hiệp Cát) đi làm về thì phát hiện cổng, cửa nhà mở tung, đồ đạc trong nhà bị lục lọi. Kiểm tra tài sản, bà Trần xác định bị mất chiếc két sắt bên trong có 3,2 “cây” vàng, một vòng cổ vàng, một tờ tiền mệnh giá 100 USD , cùng giấy tờ nhà đất... Tổng trị giá tài sản khoảng 170 triệu đồng.

Qua truy xét, Công an huyện Nam Sách đã làm rõ và bắt giữ các đối tượng gây án là Nguyễn Thành Trung và Vũ Đình Đức. Các đối tượng khai nhận sau khi đột nhập đã khuân két sắt, rồi dùng kìm cộng lực và một số công cụ để phá két. Số tiền vàng trộm được, chúng mang bán lấy tiền ăn tiêu.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.