Hai người đàn ông bị sát hại sau cuộc nhậu

Công an đã bắt giữ Lùng để điều tra về cái chết của 2 người đàn ông. Trước khi xảy ra án mạng, nghi phạm uống rượu cùng các nạn nhân.

Trao đổi với Zing sáng 25/4, chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang cho biết đơn vị vừa bắt giữ Già Mí Lùng (34 tuổi, ở xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) để điều tra về hành vi Giết người.

Nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: CAND.

Theo công an, khoảng 18h ngày 23/4, Lùng ăn cơm, uống rượu tại lán của bãi khai thác đá (ở thôn Lũng Lầu, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc).

Sau khoảng một giờ, anh Vừ Mí Sính (42 tuổi) và Ly Mí Sình (51 tuổi) nhập mâm.

Đến khoảng 5h hôm sau (24/4), người dân phát hiện ông Sính và Sình tử vong, thi thể bị vứt ở bãi khai thác đá. Vụ việc được trình báo cảnh sát sở tại.

Công an huyện Mèo Vạc đã phối hợp với đơn vị chuyên môn điều tra, khám nghiệm hiện trường, tử thi. Đến 5h ngày 25/4, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang cùng Công an huyện Mèo Vạc bắt được Lùng khi anh ta đang lẩn trốn gần nhà.