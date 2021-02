Hai người dân chặn đường bắt cướp

Thủy bỏ chạy sau khi giật được điện thoại của một phụ nữ nhưng bị 2 người dân vây bắt.

Sáng 26/2, Công an huyện Phú Tân làm thủ tục đề nghị Công an tỉnh An Giang khen thưởng cho 2 người dân dũng cảm bắt cướp là anh Trần Văn Ca (43 tuổi) và Lương Minh Nhựt (44 tuổi, cùng ngụ xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân).

Nghi can liên quan vụ việc là Nguyễn Xuân Thủy (37 tuổi, quê TP Hải Phòng) đang bị Công an huyện Phú Tân tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.

Thủy khóc khi làm việc với công an. Ảnh: N.T.

Chiều 20/2, chị T.L.D.D. (ngụ xã Tân Hòa, huyện Phú Tân) dừng xe gần bến phà Năng Gù của xã Bình Thạnh Đông để nghe điện thoại thì bị Thủy giật lấy. Nghe nạn nhân tri hô, Thủy bỏ chạy trên đường tỉnh 941.

Lúc đó, anh Ca (tài xế xe ôm) đuổi theo Thủy. Anh Nhựt đang đi ngoài đường đã hỗ trợ anh Ca chặn bắt Thủy, giao cho công an xã.

Qua kiểm tra nhanh, cảnh sát phát hiện Thủy dương tính với ma túy.