Hai người con cá tính mạnh của Will Smith

Nhà Smith là một trong những gia đình nổi tiếng nhất tại Hollywood. Hai người con của anh là Jaden và Willow hiện thành công trong lĩnh vực âm nhạc, phim ảnh.

Sau khi Will Smith gây chấn động truyền thông vì tát Chris Rock tại lễ trao giải Oscar lần thứ 94, gia đình của nam diễn viên gây tranh cãi không kém khi ủng hộ hành động bạo lực của Smith, đặc biệt là con trai thứ ba của nam diễn viên.

"Đó là điều chúng tôi phải làm. Cha làm tôi khóc", Jaden Smith viết trên trang cá nhân.

Việc ủng hộ hành động thiếu kiềm chế của cha khiến Jaden Smith chịu nhiều chỉ trích trên mạng xã hội. Song, những điều đó không tác động nhiều đến nam ca sĩ 24 tuổi. Jaden Smith nổi tiếng là sao trẻ không ngại gây tranh cãi. Cả Jaden và em gái Willow Smith đều là ngôi sao tài năng nhưng không kém phần nổi loạn.

Gia đình Will Smith tại Oscar 2022 (ngoài cùng bên phải là Trey Smith - con riêng của Will và vợ cũ Sheree Zampino). Ảnh: Getty.

Tranh cãi từ thời trang đến lối sống

Năm 2006, Jaden Smith lần đầu đóng phim cùng cha trong The Pursuit of Happyness. Nam diễn viên sau đó xuất hiện trong các bộ phim như After Earth, The Day the Earth Stood Still.

Đặc biệt, vai diễn cậu nhóc karate trong The Karate Kid giúp tên tuổi của Jaden Smith nổi tiếng toàn cầu. Con trai của Will Smith được Thành Long khen ngợi kế thừa khả năng diễn xuất từ cha và gây dấu ấn ở tuổi 12.

Sau thành công của phim, Jaden Smith cảm thấy bị truyền thông tấn công. Trong hồi ký phát hành năm 2021, sao phim Wild Wild West nói con trai của anh có cá tính mạnh. Jaden đòi tự lập, thoát khỏi gia đình để không phải nghe những lời ác ý từ truyền thông.

"Người hâm mộ và truyền thông quá hằn học. Họ nói những điều về Jaden mà tôi không muốn nhắc lại. Từ nhỏ, Jaden phải chịu nghe những lời công kích và rời khỏi chúng tôi. May mắn tôi đã khuyên được con", Will Smith viết trong hồi ký.

Phong cách thời trang cá tính và không ít lần gây tranh cãi của Jaden Smith. Ảnh: Justjared, Backgrid.

Jaden Smith sau đó tập trung vào âm nhạc. Người bạn đồng hành trong sự nghiệp âm nhạc của anh là Justin Bieber. Nam ca sĩ góp giọng cùng Bieber trong Never Say Never khi mới 12 tuổi.

Năm 2017, chàng trai sinh năm 1998 phát hành album đầu tay Syre với tư cách rapper. Hai album tiếp theo của Jaden là Erys và Cool Mix Tape 3.

Ngoài sự nghiệp nổi bật từ khi còn trẻ, Jaden Smith là sao trẻ gây tranh cãi bậc nhất Hollywood, cả về cách ăn mặc lẫn chuyện đời tư.

Tháng 6/2018, Jaden Smith trở thành tâm điểm truyền thông khi mặc váy đến dự sự kiện của Louis Vuitton. Ít lâu sau, nam diễn viên tuyên bố là người song tính khi công khai tình cảm với rapper Tyler The Creator. Con trai Will Smith nói yêu đàn anh tại sự kiện Tyler's Camp Flog Gnaw Carnival ở Los Angeles, Mỹ.

Ngoài ra, Smith còn là sao trẻ đào hoa bậc nhất ở Hollywood. Dàn mỹ nhân từng hẹn hò con trai Will Smith là người mẫu Sofia Richie, Kylie Jenner, diễn viên Amandla Stenberg, người mẫu Sarah Snyder, Cara Delevingne và gần đây là Sab Zada.

Con gái nổi loạn của Will Smith

Theo Mirror, Willow Smith nổi loạn và đa tài không kém anh trai. Willow phát hành đĩa đơn đầu tiên năm 9 tuổi. Sản phẩm âm nhạc làm mưa làm gió ở Mỹ, Anh và nhiều quốc gia. Willow sau đó ký hợp đồng với Roc Nation - hãng thu âm của Jay-Z - với tư cách là nghệ sĩ trẻ nhất từ trước đến nay của công ty.

Đến năm 2015, Willow phát hành album đầu tay Ardipithecus. Hai album tiếp theo của cô là The 1st và Willow. Trong năm 2021, cô tiếp tục phát hành album ăn khách Lately I Feel Everything. Ở tuổi 22, cô bỏ túi bốn album với tư cách rapper chuyên nghiệp.

Nhờ sự hậu thuẫn của người cha nổi tiếng, Willow Smith tham gia diễn xuất từ nhỏ. Cô xuất hiện trong I Am Legend cùng Will Smith từ năm 8 tuổi. Một số phim khác mà Willow tham gia là Kit Kittredge: An American Girl, lồng tiếng vai Baby Gloria trong Madagascar 2. Cô bỏ túi giải thưởng Diễn viên trẻ xuất sắc của Young Artist Awards nhờ vai diễn trong Kit Kittredge: An American Girl.

Vai trò nổi tiếng nhất của Willow Smith là host chương trình Red Table Talk. Cô đồng đời đảm nhận vai trò sản xuất. Nữ diễn viên thường mời các ngôi sao, bà mẹ nổi tiếng để nói về cách biệt của các thế hệ trong gia đình.

Willow Smith nổi loạn hơn cả anh trai. Ảnh: Harper's Bazaar, Vogue.

Tại chương trình Red Table Talk, Willow Smith thể hiện hình ảnh cô gái cá tính, ngông cuồng và nổi loạn. Cô thẳng thắn bàn chuyện mẹ ngoại tình, công khai là người song tính và thể hiện hình ảnh Gen Z cá tính, muốn tự lập từ sớm. Ở tuổi 22, Willow tự sắm cho mình biệt thự ven sông ở Malibu trị giá 3,1 triệu USD .

So với anh trai, Willow Smith nổi loạn hơn hẳn. Trong đêm nhạc Willow in Concert: Lately I Feel Everything diễn ra vào tháng 7/2021, nữ ca sĩ nhờ thợ cạo trọc đầu trong lúc biểu diễn ca khúc Whip My Hair.

Nữ ca sĩ trước đó từng hai lần cạo đầu, một lần lúc tham gia biểu diễn tại Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Los Angeles, Mỹ, một lần năm 12 tuổi - sau khi ca khúc Whip My Hair nổi tiếng.

"Đó là cách hoàn hảo để nổi loạn. Tôi còn trẻ và có nhiều đam mê cháy bỏng. Tôi làm điều đó không để được chú ý. Sự nổi tiếng bất ngờ không phải cuộc sống tôi mong muốn", cô nói.

Trong một số phát sóng của Red Table Talk, nữ diễn viên cho biết cô và anh trai bị người trong gia đình, cộng đồng da màu xa lánh chỉ vì họ công khai là người song tính.

"Cộng đồng người Mỹ gốc Phi không hài lòng và luôn có sự xa lánh mỗi khi tiếp xúc với tôi và Jaden. Họ sẽ trò chuyện và đối xử kiểu chúng tôi không tự hào về hai người vì quá khác biệt và kỳ lạ", cô nói.

Theo Insider, sự nổi loạn của Jaden Smith và Willow Smith không bị gia đình cấm đoán. Jada Pinkett Smith nói cô dạy con tự lập từ sớm. Nữ diễn viên không can thiệp vào những quyết định của con.

"Trong những năm qua, tôi đã nói nhiều về việc bị chỉ trích vì nuôi dạy con không tốt. Tôi nhận không ít lời phê bình và tin nhắn chửi bới khi lần đầu Willow cắt tóc ngắn. Hai con tôi hoàn toàn có quyền làm mọi thứ chúng muốn. Điều cha mẹ cần làm là phải dạy con chịu trách nhiệm về những quyết định sai lầm của chính mình", Jaden Pinkett nói trong cuộc phỏng vấn của People.