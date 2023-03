Hai người bị bắt giữ vì chiêu làm nhanh sổ đỏ

Thượng tá Lê Minh Hải - Phó trưởng Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) - xác nhận 2 người lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị trinh sát hình sự bắt quả tang chiều 10/3.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, cách đây gần 3 tháng, bà Đỗ Thị L. (SN 1969, trú ở thôn Tường Quang, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa) được người bán rau tại chợ ở địa phương giới thiệu gặp một phụ nữ có thể trợ giúp làm sổ đỏ đất đai nhanh gọn.

Khi gặp nhau, người phụ nữ gần 40 tuổi giới thiệu tên là Dung, hiện cư trú tại khu chung cư ở phường 7, TP Tuy Hòa. Dung khẳng định với bà L. là có đủ khả năng làm nhanh sổ đỏ, mà chủ sử dụng đất không phải đến các cơ quan Nhà nước, chỉ cần cung cấp thông tin địa chỉ, nguồn gốc, vị trí, diện tích thửa đất cần làm sổ đỏ cùng với căn cước công dân của chủ sử dụng đất và chi phí dịch vụ làm nhanh cho mỗi sổ đỏ 40 triệu đồng. Sau khi 2 bên thỏa thuận, bà L. tạm ứng trước 7 triệu đồng, phần còn lại sẽ thanh toán đủ lúc giao nhận sổ đỏ.

Ngày 21/2, Dung hẹn gặp bà L. để giao bản chính sổ đỏ, nhưng do chưa nhận được tiền, Dung chỉ đưa bản sao có họ tên, năm sinh, nơi thường trú của vợ chồng ông bà Huỳnh Tấn T. - Đỗ Thị L. đã được công chứng.

Võ Thanh Châu và Lê Thị Dung sau khi bị bắt giữ. Ảnh: Hữu Toàn.

Cùng thời điểm đó (ngày 21/2), ông Trần Văn Đ. (SN 1961) và bà Bùi Thị C. (SN 1958, cùng trú ở thôn Tường Quang, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa) được bà L. giới thiệu gặp gỡ Dung để nhờ làm 2 sổ đỏ với chi phí 130 triệu đồng. Sau khi ông Đ. và bà C. tạm ứng trước cho Dung 40 triệu đồng, đến ngày 23/2, họ nhận bản chính 2 sổ đỏ như đã thỏa thuận, đồng thời thanh toán cho Dung 90 triệu đồng còn lại.

Vài ngày sau đó, ông Đ. và bà C. cầm 2 sổ đỏ đến UBND xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa, để nhờ hướng dẫn lập thủ tục xin giấy phép xây dựng công trình nhà ở. Khi ông Nguyễn Văn Tiến, công chức địa chính - xây dựng xã Hòa Kiến kiểm tra, đối chiếu dữ liệu hồ sơ lưu trữ trên máy tính, đã phát hiện cả 2 sổ đỏ đều là giả mạo, nên khẩn báo cho Công an xã Hòa Kiến.

Trong lúc Công an TP Tuy Hòa đang xác minh nguồn tin tố giác tội phạm, truy xét hành tung nghi can, 13h ngày 10/3, Dung cùng người đàn ông mang theo bản chính sổ đỏ đến giao cho bà Đỗ Thị L. tại nhà riêng ở thôn Tường Quang, xã Hòa Kiến, để nhận số tiền còn thiếu nợ 33 triệu đồng.

Khi 2 bên vừa giao nhận xong tiền và sổ đỏ, 5 trinh sát do đại úy Nguyễn Thanh Bình - đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Tuy Hòa - trực tiếp điều hành, bất ngờ ập đến vây bắt 2 nghi can cùng tang vật.

Kiểm tra giấy tờ tùy thân, người phụ nữ được xác định tên là Lê Thị Dung (SN 1987, trú ở hẻm 3 Nguyễn Tất Thành, phường 2, TP Tuy Hòa), còn người đàn ông đi cùng là Võ Thanh Châu (SN 1962, trú ở hẻm 15 Nguyễn Huệ, phường 5, TP Tuy Hòa).

Cùng với việc điều tra làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa còn tập trung đấu tranh mở rộng điều tra dấu hiệu tội phạm “Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức” có liên quan đến 3 sổ đỏ mà Dung và Châu đã làm nhanh cho 3 người dân.