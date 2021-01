Hai ngôi sao tham gia phim về cuộc đời The Rock

Minh tinh Rosario Dawson và ngôi sao truyền hình Randall Park xác nhận tham gia “Young Rock” - mini-series kể lại cuộc đời của Dwayne “The Rock” Johnson.

Theo Digital Spy, với mini-series Young Rock kể về cuộc đời bản thân, không chỉ đảm nhận việc dẫn truyện trong mỗi tập, Dwayne Johnson còn thủ vai phiên bản hư cấu của bản thân trong tương lai. Khi này, anh đang nỗ lực tranh cử cho chức tổng thống Mỹ vào năm 2032.

Young Rock kể câu chuyện về con đường lập thân, lập nghiệp của tài tử Dwayne “The Rock” Johnson. Bộ phim được chia thành các chương, tập trung vào những mốc thời gian cụ thể trong cuộc đời anh, gồm 10 tuổi, 15 tuổi và 20 tuổi.

Thủ vai phiên bản ở độ tuổi thiếu nhi, thiếu niên và thanh niên của The Rock lần lượt là các diễn viên Adrian Groulx, Bradley Constant và Uli Latukefu.

Các diễn viên thủ vai The Rock trong Young Rock: Adrian Groulx, Bradley Constant và Uli Latukefu (từ bìa trái). Ảnh: Irish Cinephile.

Mới đây, đoàn làm phim xác nhận Young Rock còn có sự tham gia của nữ diễn viên Rosario Dawson và ngôi sao truyền hình Randall Park.

Dawson hiện thủ vai Ahsoka Tano trong series ngoại truyện Star Wars mang tên The Mandalorian. Với Young Rock, minh tinh vào vai Monica Jackson - một nữ tướng “tự tin và kiên định”.

Còn Randall Park (Ant-Man and the Wasp, WandaVision) sẽ vào vai chính mình, quyết bỏ nghiệp diễn để theo đuổi nghề báo. Nhân vật nhà báo của anh phỏng vấn Dwayne Johnson vài lần khi cựu đô vật tham gia tranh cử tổng thống Mỹ.

Randall Park (trái) và Rosario Dawson (phải). Ảnh: Getty Images.

Young Rock đánh dấu màn tái hợp giữa Randall Park với đạo diễn Nahnatchka Khan sau Fresh of the Boat và Always be My Maybe. “Tôi sẽ làm mọi việc cho Natch. Cô ấy là một trong những người tôi yêu thích nhất. Mỗi dự án chúng tôi thực hiện cùng nhau đều là một niềm vui”, Park chia sẻ với Entertainment Weekly.

“Gặp cô ấy, Jeff Chiang, và một vài người khác từ đoàn Fresh Off the Boat cùng Always be My Maybe, tôi thấy như thể mình đang tham gia một buổi họp mặt nho nhỏ. Cũng như phần còn lại của thế giới, tôi là fan ruột của The Rock. Do đó, tôi không thể bỏ qua cơ hội được tán chuyện, hay đi chơi cùng anh ấy”, nam diễn viên nói thêm.