Hai ngôi sao nhí có cuộc sống xa hoa bậc nhất

Truyền thông nhận định con gái gia đình David - Victoria Beckham và Jay Z - Beyoncé có cuộc sống xa hoa nhất trong những em bé tầm tuổi.

Theo SCMP, việc những đứa bé sành điệu, là con của người nổi tiếng sớm nhận được sự chú ý và yêu mến của công chúng. Điển hình Blue Ivy Carter và Harper Beckham - hai ngôi sao nhí có lượng fan không hề nhỏ. Truyền thông thế giới nhận định con gái Beyoncé và Beckham có nhiều điểm chung.

Harper Seven Beckham - con gái của David và Victoria Beckham và Blue Ivy Carter - con gái của Beyoncé và Jay Z, lần lượt chào đời vào tháng 7/2011 và tháng 1/2012. Tính đến nay, cả hai đã tròn 10 tuổi. Năm sinh khác nhau nhưng hai bé gái chỉ cách nhau 5 tháng sinh và có nhiều điểm trùng hợp.

Blue Ivy Carter thường xuyên có mặt trong những bộ ảnh thời trang của mẹ. Ảnh: SCMP.

Sở hữu tên lạ

SCMP nhận định cả hai bé gái đều có những cái tên không phổ biến. Cụ thể, tên của Harper được lấy cảm hứng từ cuốn sách yêu thích của Victoria, To Kill a Mockingbird. Điều này được David Beckham chia sẻ trên một bài đăng vào năm 2011. Cùng với đó, tên đệm của Harper là Seven mang ý nghĩa là số áo bóng đá của bố. Không những vậy, "Seven" (số 7) còn có ý nghĩa về mặt tâm linh như bảy kỳ quan thế giới, bảy sắc cầu vồng và trong nhiều nền văn hóa, bảy là con số tượng trưng cho sự may mắn, theo quan điểm của David Beckham.

Giống Harper Seven Beckham, Blue Ivy cũng có cái tên lạ. Năm 2012, Beyoncé đăng một đoạn trích từ cuốn tiểu thuyết A Field Guide to Get Lost năm 2005 của tác giả Rebecca Solnit trên Tumblr để giải thích với người hâm mộ về ý nghĩa cái tên của con gái mình.

"Thế giới là màu xanh ở rìa và sâu. Màu xanh này là ánh sáng đã bị mất. Ánh sáng ở đầu cuối màu xanh lam của quang phổ không truyền toàn bộ khoảng cách từ Mặt Trời đến chúng ta", Beyoncé viết về chữ "Blue" trong tên của Blue Ivy Carter.

Harper hay có mặt ở những sự kiện thời trang cùng bố mẹ. Ảnh: SCMP.

Truyền thông thế giới vẫn đặt nhiều dấu hỏi về việc liệu Blue Ivy và Harper Seven Beckham có hoạt động nghệ thuật giống cha mẹ hay không. Tuy nhiên, không có gì lạ nếu sau này cả hai bé gái trở thành những người tài năng ở bất kỳ lĩnh vực nào bởi chúng sinh ra trong gia đình có "gốc rễ", khả năng kinh doanh, ca hát, chơi thể thao, trình diễn thời trang, biểu diễn ca nhạc.

Năm 2019, Blue Ivy đã biểu diễn Lift Every Voice và hát trong Homecoming: The Live Album của mẹ. Sau đó, Blue Ivy tiếp tục hát cùng mẹ trong OST của The Lion King trong Brown Skin Girl với video âm nhạc được phát hành năm 2020.

Blue Ivy đã trở thành người trẻ nhất từng góp mặt trong một bài hát trên bảng xếp hạng Billboard với Glory của bố vào năm 2016.

Trong khi đó, Harper đã thể hiện sở trường thời trang để tiếp nối con đường người mẫu giống mẹ. Ngay từ khi còn nhỏ, Harper đã cùng mẹ thiết kế nhiều trang phục và tự tay may đồ để mặc cho ma-nơ-canh.

Blue Ivy Carter có thần thái giống mẹ. Ảnh: SCMP.

Cuộc sống xa hoa

Một điểm chung chắc chắn ai cũng biết của Harper Seven Beckham và Blue Ivy Carter là cả hai đều là công chúa nhỏ của người cha nổi tiếng - David Beckham và Jay Z.

Mới đây, Jay Z đưa con gái đến xem trận đấu thứ năm vòng chung kết NBA 2022 ở San Francisco. Hai bố con cùng mặc trang phục màu đen tương đồng. Nhiều người nhận xét ngoại hình Blue Ivy như bản sao của Beyoncé thời trẻ.

David Beckham và Harper có kỳ nghỉ với gia đình ở Venice (Italy). Trước đó, hai bố con nhà David cùng tham dự sự kiện Riva tại nhà hát Fenice.

Theo SCMP, từ việc được tham dự các sự kiện thảm đỏ khi còn nhỏ, du lịch bằng máy bay riêng, sống ở những dinh thự hàng triệu USD, Blue Ivy và Harper là một trong những đứa trẻ trên thế giới trải qua tuổi thơ xa hoa nhất.

Harper Seven Beckham và Blue Ivy Carter đều được mặc những trang phục đắt tiền so với lứa tuổi. Cha mẹ của cả hai không ngại chi tới hàng trăm nghìn USD mua những bộ đồ từ thương hiệu nổi tiếng thế giới cho con gái mặc dự sự kiện.

Harper và Blue Ivy thường xuyên đi chơi riêng với bố. Ảnh: SCMP.

Việc cả hai là những người thừa kế khối tài sản kếch xù không lấy làm lạ. Tổng tài sản của David và Victoria được báo cáo là khoảng 450 triệu USD , theo Celebrity Net Worth.

Trong khi đó, Jay Z và Beyoncé có tổng giá trị tài sản ròng lớn hơn nhiều. Theo báo cáo của Cosmopolitan năm nay, tổng tài sản của họ được định giá 1,8 tỷ USD nhờ vào đế chế âm nhạc, thời trang, các khoản đầu tư và nỗ lực sinh lợi khác.