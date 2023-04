Hai nghệ sĩ Hàn bị cấm sóng

Star News đưa tin ngày 21/4, đài KBS đã họp Hội đồng xem xét quy định xuất hiện trên sóng truyền hình. Theo kết quả của buổi làm việc này, Kim Sae Ron và Shin Hye Sung chính thức bị cấm sóng. Trước đó, năm 2022, hai nghệ sĩ bị đình chỉ tạm thời.

Kim Sae Ron và Shin Hye Sung sẽ có cơ hội xuất hiện trở lại nếu Hội đồng này ra quyết định gỡ bỏ lệnh cấm.

Kim Sae Ron và Shin Hye Sung bị chỉ trích vì lái xe khi say rượu. Ảnh: Star News.

Ngoài ra, KBS coi "các hành vi gây tranh cãi, bất hợp pháp hoặc vô đạo đức" là yếu tố để xem xét việc xuất hiện trên sóng. Đài có thể cân nhắc cấm sóng đối với những nghệ sĩ trốn nghĩa vụ quân sự, sử dụng thuốc cấm, gian lận, trộm cắp, đánh bạc hoặc gây rối công cộng.

Ngày 19/12/2022, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Kim Sae Ron bị truy tố vì lái xe trong tình trạng say rượu. Nữ diễn viên đâm vào lan can, cây xanh bên đường. Vụ tai nạn cũng làm hỏng trạm biến áp, khiến hàng chục cửa hàng lân cận mất điện suốt 3 giờ.

Nữ diễn viên có ý định bỏ trốn khi cảnh sát yêu cầu xuống xe kiểm tra nồng độ cồn. Cô phải chịu án phạt 20 triệu won.

Trong khi đó, tháng 10/2022, Shin Hye Sung bị bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu và từ chối kiểm tra nồng độ cồn. Nam ca sĩ bị kết án 6 tháng tù giam và một năm quản chế.

Tháng 4/2007, Shin Hye Sung từng bị bắt với cáo buộc tương tự. Khi ấy, nồng độ cồn trong máu của nam ca sĩ đạt 0.097% nên bị tịch thu bằng lái xe.

