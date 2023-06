Hai nam thanh niên vứt ma túy xuống đường vẫn không thoát

Hai người đi xe máy vứt 5 túi nylon có chứa ma túy xuống lề đường, nhưng bị tổ công tác phối hợp giữa Công an xã Cà Ná và Công an huyện Thuận Nam phát hiện.

Chiều 3/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) cho biết ra quyết định trưng cầu giám định tang vật là chất tinh thể màu trắng trong 5 túi nylon, để có căn cứ xử lý 2 người bị tạm giữ hình sự trong sáng cùng ngày.

Trước đó, vào lúc 3h30 ngày 3/6, tổ công tác phối hợp giữa Công an huyện Thuận Nam và Công an xã Cà Ná, đang thực thi nhiệm vụ tuần tra bảo vệ an ninh trật tự trên tuyến quốc lộ 1A qua đia phận thôn Lạc Sơn 3, xã Cà Ná, thì phát hiện 2 người đi trên xe máy nhãn hiệu Exciter 150 BKS 85B1-356.24 với nhiều dấu hiệu bất thường.

Khi tổ tuần tra ra hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính, người ngồi sau vứt bỏ 5 túi nylon chứa chất tinh thể màu trắng vào lề đường, nhưng bị phát hiện, bắt quả tang.

Nguyễn Mạnh Hào và Nguyễn Văn Hải sau khi bị bắt giữ.

Qua điều tra, 2 thanh niên khai nhận là Nguyễn Mạnh Hào (SN 1998, trú ở khu phố 5, phường Mỹ Hải) và Nguyễn Văn Hải (SN 2003, trú ở khu phố 7, phường Đông Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Cả hai khai nhận mua 5 túi nylon ma túy của một phụ nữ không rõ lai lịch ở TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), nhưng sa lưới khi đang trên đường trở về TP Phan Rang - Tháp Chàm.