Hai nam rapper có thu nhập cao nhất

Hai cái tên Doja Cat và Tech N9ne đồng vị trí thứ 10 với 25 triệu USD . Nếu Doja Cat là rapper trẻ đang lên với những hit triệu view như Say So, Like That và hàng loạt đề cử Grammy, Tech N9ne đã là rapper gạo cội. Ở tuổi 51, Tech N9ne vẫn nổi tiếng với thế mạnh về tốc độ, chú trọng kỹ thuật, nỗ lực để phát âm "tròn vành, rõ chữ". Ảnh: People.