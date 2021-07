Hai mũi tiêm vaccine Covid-19 của Moderna, Pfizer cách nhau bao lâu?

Bảo quản

- 6 tháng trong điều kiện nhiệt độ âm sâu (từ -90 đến -60 độ C.

- 2 tuần trong từ -25 đến -15 độ C.

- Sau khi rã đông, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C, sử dụng trong 31 ngày.

- 7 tháng trong điều kiện nhiệt độ từ âm 50 đến âm 15 độ C.

- 30 ngày trong 2-8 độ C.

- 24 giờ trong 8-25 độ C.

- 24 tháng trong điều kiện nhiệt độ 2-8 độ C.

- Tuyệt đối không để đông băng.