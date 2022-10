Hai Lượng cầm đầu vụ nổ súng ở Phú Quốc

Tối 29/10, đại tá Diệp Văn Thế, Phó giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết các trinh sát đã khống chế, bắt giữ Võ Văn Lương (tức Hai Lượng, SN 1987, quê quán tỉnh Cà Mau).

Hai Lượng là nghi phạm có 2 tiền án "Cưỡng đoạt tài sản" và "Cố ý gây thương tích".

Nhóm Võ Văn Lương (tức Hai Lượng, SN 1987, quê quán tỉnh Cà Mau; chỗ ở hiện nay: khu phố 10, phường Dương Đông, TP Phú Quốc, Kiên Giang), Bùi Minh Trung (tức Trung “Cà Mau”, SN 1976, quê quán tỉnh Cà Mau; chỗ ở hiện nay: tổ 3, ấp Suối Mây, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, Kiên Giang) có mâu thuẫn với nhóm của Khúc Văn Đoài (SN 1983, HKTT: tổ 12, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, Kiên Giang), liên quan đến vấn đề tranh chấp đất đai.

Vào khoảng 11h30 ngày 27/10, nhóm của Hai Lượng có hơn 50 đối tượng đi trên 8 ôtô: loại bán tải, 7 chỗ và 16 chỗ đến thửa đất của Khúc Văn Đoài (tại tổ 12, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc) để giải quyết mâu thuẫn.

Hai Lượng bị bắt sau vụ nổ súng ở Phú Quốc.

Nhóm của Hai Lượng có một số đối tượng sử dụng súng rượt đuổi và bắn vào nhóm người của Đoài, hậu quả làm 2 người tử vong gồm: Phan Trọng Hải (SN 1998, HKTT: xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An; chỗ ở: ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc) và Nguyễn Anh Thư (SN 1996, chỗ ở: ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc) và 4 người khác bị thương.

Sau khi vụ án xảy ra, ban giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang quyết định thành lập ban chuyên án do đại tá Diệp Văn Thế, Phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang, làm trưởng ban. Trung tá Trương Sa My, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, làm phó trưởng ban thường trực, cùng với sự tham gia hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an. Ban chuyên án huy động các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Kiên Giang, Công an TP Phú Quốc khẩn trương truy xét, bắt giữ các đối tượng liên quan.

Đến chiều 29/10, ban chuyên án đã điều tra, bắt giữ 37 đối tượng, tạm giữ một ôtô 16 chỗ do các đối tượng bỏ lại tại hiện trường. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ 2 khẩu súng, 19 viên đạn, trong đó có một khẩu súng nghi có tính năng như súng quân dụng và đang được giám định.

Cùng với Hai Lượng, ban chuyên án cũng đã bắt giữ 4 đối tượng được xác định tham gia trực tiếp và có vai trò quan trọng trong vụ án, gồm: Nguyễn Quốc Vinh (SN 1982, ĐKTT: ấp Hòa Đức, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau), Nguyễn Văn Thái (tức Thái “Bus”, SN 1988, ĐKTT: khu vực 4, An Thới, TP Phú Quốc, Kiên Giang), Bùi Đức Ngọc (SN 1992, ĐKTT: Hải Phòng).

Đoàn Thiên Long (SN 2001, ĐKTT: phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM) là đối tượng được xác định đã trực tiếp nổ súng vào nhóm đối thủ.

Hiện Ban chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét, bắt giữ các đối tượng còn lại.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang kêu gọi các đối tượng liên quan vụ án đến cơ quan công an gần nhất đầu thú, thành khẩn khai báo để nhận sự khoan hồng của pháp luật.