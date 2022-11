Hai lãnh đạo Hodeco bị bán giải chấp hơn 1 triệu cổ phiếu

Lý do hai vị lãnh đạo bị bán giải chấp được đưa ra là do công ty chứng khoán thiếu thiện chí dù đảm bảo nộp tiền sáng 16/11 và xin một tuần bổ sung tài sản.

Mới đây, ông Lê Viết Liên, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã: HDC) bị Chứng khoán VPS bán giải chấp 804.600 cổ phiếu HDC đang sở hữu. Giao dịch được thực hiện trong phiên 16/11 theo phương thức giao dịch khớp lệnh trên sàn.

Sau khi bị bán giải chấp, ông Liên giảm lượng cổ phiếu nắm giữ xuống còn 3,7 triệu đơn vị, tương đương 3,42% vốn.

Theo công bố thông tin, ông Liên bị bán giải chấp do công ty chứng khoán thiếu tinh thần trách nhiệm và thiện ý, hạ tỷ lệ margin về 0 một cách đột ngột, nên mặc dù đã liên hệ đề xuất trong vòng 1 tuần sẽ bổ sung tài sản nhưng không được chấp thuận.

Cùng thời điểm này, ông Đoàn Hữu Thuận, Chủ tịch HĐQT Hodeco cũng bị bán giải chấp 200.000 cổ phiếu HDC trong phiên 16/11. Tương tự, thông tin công bố nêu rõ ông Thuận bị bán giải chấp do VPS đột ngột cắt margin về 0, mặc dù phía Hodeco đã liên hệ đảm bảo nộp tiền trong buổi sáng 16/11.

Sau khi bị bán giải chấp, ông Thuận giảm lượng cổ phiếu nắm giữ xuống còn 10,4 triệu cổ phiếu, tương đương 9,65% vốn tại HDC. Tuy nhiên, vào ngày 17/11, ông Thuận đã đăng ký mua vào 200.000 cổ phiếu trên.

Động thái bán giải chấp cổ phiếu của các lãnh đạo Hodeco diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu HDC giảm mạnh từ đầu năm. Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/11, cổ phiếu của KDH đóng cửa ở mức giá 30.850 đồng/cổ phiếu, nếu tính từ đầu năm mã này đã mất hơn 60% thị giá.

Cổ phiếu HDC mất hơn 60% thị giá kể từ đầu năm. Đồ thị: TradingView.

Trong quý III/2022, Hodeco ghi nhận doanh thu đạt 344,2 tỷ đồng , tăng 22% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 72 tỷ đồng , tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Công ty cho biết doanh thu tăng trong quý III chủ yếu do ghi nhận từ một phần dự án The Light City giai đoạn 1, dự án Ngọc Tước và dự án Ecotown Phú Mỹ.