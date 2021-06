Hai lần đổi tên để trốn lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm

Trốn khỏi nơi giam giữ, ông Chất 2 lần thay tên đổi họ khi lẩn trốn tại Tây Bắc.

Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa bàn giao ông Nguyễn Văn Chất (66 tuổi, quê Quảng Ninh) cho Công an tỉnh Quảng Ninh. Đây là người mang lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm của Trại giam Quảng Ninh (Bộ Công an).

Theo công an, tháng 8/1970, Chất bị TAND tỉnh Quảng Ninh phạt 18 năm tù về tội Vượt biên trái phép và Cố ý chống lại chính quyền nước bạn. Sau đó, ông ta được tha tù trước hạn và trở về địa phương.

Đến tháng 3/1986, ông Chất tiếp tục thi hành án 10 năm tù tại Trại giam Quảng Ninh về các tội Cố ý gây thương tích và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trong thời gian chấp hành án phạt, người đàn ông này liên tục tìm cách bỏ trốn.

Ngày 25/5/1992, ông Chất bỏ trốn trong lúc lao động nên bị truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Ông Nguyễn Văn Chất. Ảnh: Thanh Tuấn.

Nhà chức trách cho biết để trốn tránh sự truy tìm của cảnh sát, ông Chất đã đổi tên thành Đặng Xuân Quý (quê Hải Phòng). Khi lẩn trốn ở tỉnh Yên Bái, ông ta đã lấy vợ và có một con gái.

Sau đó, ông Chất tiếp tục bị TAND tỉnh Yên Bái phạt 18 tháng tù về các tội Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Khi mãn hạn tù, người đàn ông này về huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, cư trú.

Đến cuối năm 1993, ông Chất sử dụng một tên họ khác là Đặng Xuân Hùng để lấy vợ rồi sống ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đầu tháng 12/2007, ông ta vướng vào đường dây lưu hành tiền giả nên bị TAND huyện Mường Khương xử phạt 36 tháng tù treo.

Đến ngày 16/6, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Văn phòng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai làm rõ lai lịch của bị can.