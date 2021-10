Hai huyện ở Quảng Nam phản hồi việc Hoài Linh làm từ thiện

Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Trà My, Quảng Nam, xác nhận đã báo cáo việc làm từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh theo yêu cầu của Công an TP.HCM.

Trao đổi với Zing ngày 15/10, ông Nguyễn Tấn Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Trà My, Quảng Nam, cho biết ông đã làm báo cáo gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM về việc làm từ thiện của đoàn nghệ sĩ Hoài Linh theo yêu cầu trước đó.

"Ngày 28/7, Công an TP.HCM có văn bản gửi cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nam Trà My yêu cầu xác nhận có nhận 500 triệu đồng hay không? Ai là người nhận và trao tiền? Hình thức trao như thế nào? Đến ngày 12/8, tôi có làm văn bản gửi vào Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM. Trong đó tôi ghi khi nhận được văn bản này, nếu có thắc mắc, điểm nào chưa rõ cho ý kiến, chúng tôi sẵn sàng trả lời thêm", ông Hùng nói.

Công an TP.HCM đề nghị nhiều địa phương cung cấp thông tin nghệ sĩ Hoài Linh làm từ thiện.

Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nam Trà My cho hay đoàn của nghệ sĩ Hoài Linh về địa phương trao quà vào tháng 6. Lúc này đoàn đại diện cho danh hài Hoài Linh đến địa phương trao 500 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng.

“Thời điểm đó ảnh hưởng dịch Covid-19 nên địa phương mời đại diện 5 hộ dân ở xã Trà Mài đến huyện trao. Sau đó họ bàn giao tiền cho tôi và kế toán. Ủy ban mặt trận huyện đưa về cho Ban cứu trợ xã trao cho các hộ dân có trong danh sách. Quá trình trao tại xã được chụp ảnh, quay phim gửi về cho huyện”, ông Hùng nói và cho hay sau đó danh sách người ký nhận tiền được niêm phong và kèm theo thư cảm ơn gửi cho đoàn.

Cùng ngày, đại diện Hội Chữ thập đỏ huyện Quế Sơn, Quảng Nam, xác nhận đã nhận được văn bản của Công an TP.HCM về việc phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động từ thiện của Hoài Linh.

"Phía công an yêu cầu địa phương xác minh thông tin nghệ sĩ Hoài Linh và khán giả có hỗ trợ cho huyện Quế Sơn hay không, tổng số tiền bao nhiêu, ai trao? Chúng tôi đã làm báo cáo đến Công an TP.HCM. Trong báo cáo xác nhận đoàn từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh và khán giả trao 400 triệu đồng tại địa phương bao gồm xây dựng mới 6 căn nhà và 100 phần quà trị giá 100 triệu đồng", vị này nói.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó chủ tịch UBND huyện Nông Sơn, Quảng Nam, xác nhận đoàn từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh có về địa phương trao tiền. Tuy nhiên, địa phương không nhận được công văn đề nghị của Công an TP.HCM yêu cầu cung cấp thông tin việc trao tiền của đoàn này.

"Cuối tháng 5 vừa rồi có anh Hà Văn Tự và một người nữa về địa phương trao quà, họ trao 300 suất quà và xây 10 ngôi nhà, tổng trị giá 800 triệu đồng. Do dịch Covid-19 nên chỉ trao một số hộ dân đại diện, không tập trung đông người. Sau đó Phòng Lao động Thương binh Xã hội tiếp nhận tiền và đến từng địa phương trao lại", bà Thủy nói.