Hai học sinh ở Đà Nẵng mắc Covid-19 từng tiếp xúc nhiều F1

Trước khi mắc Covid-19, 2 học sinh mầm non ở Đà Nẵng từng đến nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người.

Tối 16/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng thông tin về kết quả điều tra dịch tễ của 12 trường hợp mắc Covid-19 tại địa phương này. Trong số các bệnh nhân vừa được Bộ Y tế công bố, có 2 học sinh mầm non.

Trường hợp thứ nhất là T.N.K. (BN 4120, nam, 6 tuổi, học sinh trường mẫu giáo Ngôi Sao Xanh (đường Huỳnh Ngọc Huệ, quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Bệnh nhân ở cùng cha, mẹ và anh trai ở đường Hà Huy Tập, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê.

Theo xác minh dịch tễ, từ ngày 30/4 đến ngày 2/5, K. chỉ ở nhà cùng anh trai (bố, mẹ đi làm). Buổi chiều hàng ngày, bé thường đạp xe quanh nhà văn hóa phường Hòa Khê.

Từ ngày 3/5-11/5, nhà trường cho nghỉ học nên K. được mẹ đưa đến Công ty Trường Minh (nơi mẹ bệnh nhân làm việc ở Khu công nghiệp An Đồn, quận Sơn Trà). Tại đây, bệnh nhân tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp của mẹ.

Ngày 11/5, ngành y tế xác định mẹ bệnh nhân dương tình với SAR-CoV-2 nên K. được đưa đi cách ly tại trường trung học cơ sở Hoàng Sa. Tại đây, bé ở cùng phòng với 3 F1 của BN 3545. Bệnh nhân và 3 người này được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 11/5, có kết quả âm tính với nCoV.

Đến 11h30 ngày 14/5, bệnh nhân được xe cứu thương chuyển đến ở cùng cha là T.V.T. được cách ly tại số 300 Huỳnh Ngọc Huệ (đơn vị bộ đội). Cha bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần (ngày 11 và 13/5) đều có có kết quả âm tính.

Cũng thời gian này, anh trai bệnh nhân là T.B.N. (BN 3657) được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Ngày 12/5, ngành y tế thông báo anh trai bệnh nhân dương tính với nCoV nên chuyển đến Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang để điều trị.

Ngày 15/5, bệnh nhân được Trung tâm y tế quận Thanh Khê lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng ngày 15/5 thể hiện K. dương tính với SAR-CoV-2.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân N.V.L. (BN 4130, nam, 6 tuổi, học sinh trường mầm non Đô Rê Mon). Bệnh nhân sống cùng ông, bà, cha, mẹ và chị gái ở đường An Dương Vương, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Theo ngành y tế, L. là F1 của mẹ là T.T.T.H. (BN 3636).

Ngành y tế địa phương xác định ngày 28 và 29/4, bệnh nhân được ông nội đưa đi học tại trường mầm non Đô Rê Mon (372 Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An).

Nhân viên y tế đo thân nhiệt để kịp thời phát hiện các trường hợp nóng, sốt để đưa đi cách ly. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Tại đây, bé tiếp xúc với các bạn trong lớp và nhiều cô giáo tại trường. Bệnh nhân sinh hoạt bán trú tại trường, chiều được ông nội đón về nhà.

Ngày 30/4 và 1/5, bệnh nhân cùng chị đạp xe quanh xóm tập thể dục không tiếp xúc với ai, sau đó trở về nhà ăn sáng. Trong ngày chỉ ở nhà tiếp xúc với người thân trong gia đình.

Chiều 2/5, L. cùng mẹ và chị gái qua nhà bà ngoại (phường Mỹ An 1). Tại đây, mọi người tiếp xúc với 5 người thân, sau đó về nhà.

Từ ngày 3 đến ngày 8/5, bệnh nhân chỉ ở nhà và tiếp xúc với người thân trong gia đình. Ngày 9/5, L. chỉ ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình.

Ngày 11/5, sau khi mẹ là T.T.T.H. (BN 3636) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 thì cả nhà được đưa đi cách ly tại trường Cao đẳng Việt - Hàn.

Ngày 12/5, bệnh nhân được Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng: thể hiện cháu âm tính với SAR-CoV-2. Hai ngày sau, cháu bé vẫn được cách ly tại trường Cao đẳng Việt - Hàn.

Ngày 15/5, bệnh nhân được Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn lấy mẫu xét nghiệm lần 2. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng thể hiện L. dương tính với SAR-CoV-2.

Chiều 16/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng cho biết địa phương có thêm 12 người mắc Covid-19. Cộng dồn từ ngày 3/5 đến 13h ngày 16/5, địa phương này có 135 ca mắc Covid-19. Trong số này, 123 bệnh nhân là F1 được cách ly khi lấy mẫu xét nghiệm. 12 người còn lại là các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng.