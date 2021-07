Hai hoàng tử Anh hội ngộ hiếm hoi vì bức tượng của mẹ

Robert Lacey, nhà sử học và tác giả cuốn sách về hai anh em Hoàng tử William có tên “Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story", cho biết bức tượng "có ý nghĩa to lớn", vì nó cho thấy hai anh em hoàng tử muốn phác họa cố công nương là người gần gũi với dân chúng và hiện đại hóa chế độ quân chủ. Trước đó, những người theo chủ nghĩa truyền thống từng chỉ trích bà là người đã phá hoại truyền thống hàng thế kỷ của hoàng gia Anh.