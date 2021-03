Hai hiệp sĩ đường phố Bình Dương được khen thưởng

Được một phụ nữ ở An Giang nhờ tìm xe máy bị trộm, 2 hiệp sĩ đường phố ở Bình Dương đã tham gia phá án.

Đại tá tá Mai Văn Nói, Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh An Giang, vừa trao giấy khen của công an tỉnh cho 2 hiệp sĩ đường phố ở Bình Dương là ông Nguyễn Thanh Hải (50 tuổi) và Trần Thanh Tư (60 tuổi).

Công an tỉnh An Giang trao giấy khen cho 2 hiệp sĩ đường phố. Ảnh: Hòa Trang.

Ngày 21/2, chị Dương Thảo Yến (30 tuổi, chủ một quán cơm tại huyện Chợ Mới, An Giang) bị mất xe máy. Sau đó, người phụ nữ này chia sẻ thông tin trên mạng xã hội để nhờ cộng đồng mạng tìm giúp.

Nhận được thông tin về việc chiếc xe đang ở một tu viện thuộc xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, chị Yến đã báo Công an Chợ Mới và 2 hiệp sĩ Bình Dương.

Ngày 2/3, ông Hải và ông Tư đã bí mật tìm đến tu viện, bắt nghi phạm trộm xe là Nguyễn Văn Đại (20 tuổi, nhân viên cũ của chị Yến) rồi giao cho cơ quan điều tra. Chiếc xe bị mất cắp đã được thu hồi để trao trả bị hại.