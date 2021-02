Hai giám khảo The Voice hoãn cưới

Blake Shelton cho biết dịch bệnh ảnh hưởng đến việc tổ chức lễ cưới giữa anh và ca sĩ Gwen Stefani.

Theo The Hollywood Life, trong chương trình The Late Show with Stephen Colbert diễn ra ngày 12/2, ca sĩ nhạc đồng quê Blake Shelton thừa nhận đã hoãn cưới.

Giám khảo The Voice Mỹ cho biết đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch đám cưới của anh và hôn thê Gwen Stefani.

Trong chương trình, ca sĩ 44 tuổi nói đùa anh đang giảm cân để có hình thể đẹp khi bước vào lễ đường cùng bạn gái lớn hơn 7 tuổi. Tuy nhiên, virus nCoV không cho phép anh làm điều đó.

"Tôi đang lên kế hoạch giảm cân cho lễ cưới nhưng chính chúng tôi không biết khi nào điều đó xảy ra", Blake Shelton nói trong chương trình.

Ngoài việc nói về chuyện hoãn cưới, Blake Shelton cũng hé lộ những gì diễn ra ở lễ cưới. Nam diễn viên cho biết muốn tổ chức hôn lễ vào buổi sáng. Tuy nhiên, điều này hiện tại không thể xảy ra.

Blake Shelton và Gwen Stefani hoãn cưới vì dịch Covid-19.

"Chúng tôi muốn bố mẹ của Stefani, gia đình tôi có mặt ở lễ cưới. Tuy nhiên, điều này khó xảy ra ở hiện tại và tôi cũng không muốn lập kế hoạch nữa", Shelton nói về chuyện hoãn cưới.

Tháng 10/2020, Blake Shelton và Gwen Stefani đính hôn sau 5 năm hẹn hò.

Gwen Stefani đăng bức ảnh hôn bạn trai lên mạng xã hội, đồng thời khoe nhẫn kim cương ở ngón áp út. "Vâng, em đồng ý", cô viết.

Trong khi đó, ca sĩ nhạc đồng quê cũng chia sẻ bức ảnh tương tự lên trang cá nhân và nói lời tình cảm với bạn gái hơn tuổi: "Cảm ơn vì ở cùng anh suốt 5 năm qua và chấp nhận bên nhau đến cuối đời. Yêu em nhiều. Anh mừng vì em nói đồng ý".

Hai giám khảo The Voice sống tại nhà riêng kiểu trang trại của Blake Shelton ở Oklahoma suốt nhiều năm. Đầu tháng 10, hai ngôi sao chuyển đến biệt thự 13 triệu USD ở Los Angeles.

Cặp tình nhân cho biết dành toàn bộ thời gian bên nhau khi giãn cách xã hội. Điều này làm họ hiểu và thân thiết hơn.