Hai em bị đánh trong phòng giám thị không phải học sinh của trường

Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Tố (TP.HCM) cho hay hai thiếu niên trong clip bảo vệ dân phố đánh người đều 14 tuổi, đã bỏ học.

Theo clip dài hơn một phút, hai thiếu niên đang trong độ tuổi đi học ngồi trong phòng bảo vệ. Một thanh niên tra hỏi rồi vừa chửi tục vừa liên túc đá vào đầu một em.

Em ngồi bên cạnh lên tiếng. Thanh niên này quay sang đánh nhiều lần vào đầu em dù em khóc lóc và phủ nhận sự việc gì đó. Trong clip, chỉ một người ngăn cản nhưng không quyết liệt.

Bảo vệ dân phòng liên tiếp đá vào đầu hai thiếu niên. Ảnh cắt từ clip.

Clip trên được xác định quay tại phòng giám thị trường THCS Nguyễn Văn Tố, quận 10, TP.HCM. Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Vi Tường Thụy, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 23h15 ngày 31/3.

Ông Thụy cho hay theo thông tin từ công an, hai thiếu niên đều 14 tuổi, sống trên địa bàn quận 10, đã bỏ học. Trước đây, hai em cũng không phải học sinh trường THCS Nguyễn Văn Tố.

Hôm đó, quan sát camera, thấy người lẻn vào trường, nhân viên bảo vệ tri hô. Nhóm bảo vệ dân phố 12 phường 14 vào trường, bắt được hai thiếu niên trên và đưa vào phòng giám thị.

"Người đánh hai em là bảo vệ dân phố. Nhân viên nhà trường có can ngăn nhưng sự can ngăn đó yếu ớt. Trường hoàn toàn không có chủ trương đánh hai thiếu niên", ông Thụy khẳng định.

Hiệu trưởng trường THCS thông tin thêm sự việc xảy ra lúc nửa đêm nên ban giám hiệu trường không có mặt. Sáng 1/4, nhân viên báo ông đã chuyển hai thiếu niên lên Công an phường, bảo vệ cùng phó hiệu trường nhà trường cũng sang làm việc để giải quyết tiếp. Đến trưa cùng ngày, ông mới biết có clip và việc bảo vệ dân phố đánh người ở trong phòng giám thị tại trường.

Ông Thụy nói thêm từ khi học sinh đi học trở lại vì dịch, trường liên tục bị mất cắp vặt. Quan sát camera, nhà trường nhận thấy có một băng nhóm bịt mặt lẻn vào trường, bẻ khóa canteen để trộm đồ, đồ dùng của học sinh để trong tủ cũng bị lấy cắp.

Ngày 29/3, trường họp và quyết định cử thêm 3 nhân viên trực mỗi đêm bên cạnh 2 bảo vệ thường trực, tăng cường tuần tra đồng thời nhờ công an khu vực hỗ trợ.

Hai bảo vệ đã lớn tuổi trong khi nhân viên lại không có nghiệp vụ trong việc bảo vệ trường. Do đó, phương án trường đưa ra là nếu phát hiện bất thường, họ sẽ tri hô hoặc báo công an. Ông Thụy nói thêm lúc xảy ra sự việc đêm 31/3, công an không có mặt tại trường.