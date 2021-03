Hải Dương tái thiệt lập cách ly xã hội với 10 xã, phường ở Kinh Môn

UBND tỉnh Hải Dương đồng ý tiếp tục thực hiện các biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đối với 10 xã, phường ở thị xã Kinh Môn để phòng, chống dịch Covid-19.

UBND tỉnh Hải Dương vừa đồng ý với đề nghị của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thị xã Kinh Môn về việc chuyển địa phương này sang trạng thái mới về phòng chống dịch bệnh Covid-19, cơ bản thực hiện theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng.

Lãnh đạo tỉnh cũng cho phép tiếp tục thực hiện áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng đối với 10 xã, phường ở thị xã Kinh Môn.

Những địa phương này gồm: An Lưu, Hiệp An, Long Xuyên, Thái Thịnh, Hiến Thành, An Phụ, Phạm Thái, Hiệp Sơn, Lê Ninh, Bạch Đằng. Thời gian áp dụng kể từ 0h ngày 5/3 đến khi có thông báo mới.

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở Hải Dương. Ảnh: Nguyễn Dương.

Trước đó, theo quyết định ngày 2/3 của UBND tỉnh Hải Dương, thị xã Kinh Môn, TP Hải Dương, huyện Kim Thành và huyện Cẩm Giàng được chuyển sang trạng thái phòng chống dịch theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng.

Tuy nhiên, trước những diễn biến mới của dịch bệnh tại Kinh Môn, UBND tỉnh có quyết định nêu trên. Như vậy, 13 xã, phường còn lại ở Kinh Môn áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng.

Hiện thị xã Kinh Môn đã yêu cầu tạm dừng hoạt động tại các bến đò ngang trên địa bàn thị xã cho đến khi có thông báo mới.

UBND thị xã Kinh Môn giao UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các bến đò ngang sông, xử lý nghiêm nếu chủ bến đò vi phạm.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, đến cuối giờ chiều 5/3, thị xã Kinh Môn ghi nhận 64 ca mắc Covid-19. Cơ quan chức năng truy vết và xác định được 4.559 F1 và 18.364 F2.

Hải Dương là địa phương ghi nhận nhiều bệnh nhân nhất từ trước đến nay. Các ca bệnh chủ yếu là F1, được sàng lọc trong khu phong tỏa. Từ 0h ngày 3/3, Hải Dương gỡ cách ly xã hội toàn tỉnh, bỏ phong tỏa TP Chí Linh, huyện Cẩm Giàng.

10 thôn, khu, cụm dân cư ở TP Chí Linh thực hiện Chỉ thị 15 TP Chí Linh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng đối với 10 thôn, khu, cụm dân cư ở 8 xã, phường. Đó là các thôn: Trung Quê (xã Lê Lợi), Chín Hạ (xã Bắc An); các khu dân cư Chi Ngãi I và Tân Tiến - Bích Động (phường Cộng Hòa), Hoàng Gián (cũ) và Tân Tiến (phường Hoàng Tiến), Trường Quan (phường Bến Tắm), Đọ Xá (phường Hoàng Tân), các cụm dân cư Đông Xá (phường Văn Đức), Ninh Chấp 7 (phường Thái Học). Chí Linh là một trong 8 địa phương cấp huyện thực hiện theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng từ ngày 3/3 theo quyết định của UBND tỉnh. Việc thành phố này có một số nơi thực hiện theo Chỉ thị 15 là biện pháp mạnh hơn để phòng chống dịch Covid-19 trước nguy cơ tái phát ca bệnh mới.