Hải Dương cập nhật thông tin về cấp CCCD qua tài khoản Zalo

Công an tỉnh Hải Dương liên tục cập nhật các thông báo về việc cấp căn cước công dân như thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ… qua tài khoản Zalo.

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến việc cấp căn cước công dân tại Hải Dương triển khai chậm hơn các tỉnh, thành phố khác và có thời điểm một số nơi bị gián đoạn vì phải thực hiện giãn cách xã hội. Hiện nay, khi dịch bệnh đã được kiểm soát, công an tỉnh Hải Dương đang dồn lực, tăng tốc để thực hiện nhiệm vụ.

Để đạt mục tiêu thu nhận hơn 1 triệu hồ sơ căn cước công dân trước ngày 1/7, việc đảm bảo thông tin được truyền tải nhanh chóng và chính xác đến người dân đóng vai trò vô cùng quan trọng trong “chiến dịch” cấp căn cước công dân này.

Các thông báo về việc cấp CCCD qua tài khoản Zalo.

Trong đó, lực lượng công an đã thông qua tài khoản Zalo chính thức “Công an tỉnh Hải Dương” để tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân những thông tin chính xác và trực tiếp như thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ, lệ phí và những lưu ý khi đi làm thủ tục cấp CCCD. Người dân chỉ cần bấm “Quan tâm” tài khoản Zalo “Công an tỉnh Hải Dương”, các tin tức mới nhất sẽ được gửi trực tiếp đến toàn bộ người dùng, đảm bảo đây là nguồn thông tin xác thực và chính thống nhất.

Quét mã QR Code và bấm “Quan tâm” để truy cập vào tài khoản Zalo “Công an tỉnh Hải Dương”.

Trước đó, trong trận chiến chống dịch Covid-19, tài khoản chính thức “Công an tỉnh Hải Dương” trên Zalo cũng được sử dụng để gửi đi tất cả thông báo truy vết khẩn cấp, hỗ trợ khoanh vùng và tìm kiếm những người có liên quan đến các ca bệnh trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là kênh cập nhật thông tin chính thống và tình hình dịch bệnh ở Hải Dương, hỗ trợ người dân khai báo y tế trong giai đoạn giãn cách xã hội.