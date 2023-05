Hai du khách kết hôn sau chuyến du lịch Phan Thiết cách đây 9 năm

Lần đầu tiên Anna Faustino (Philippines) gặp chồng mình, Tom Rogers (Anh), là khi đang trượt cát tại Mũi Né (Phan Thiết) vào năm 2014.

Tom cầu hôn Anna trong chuyến du lịch ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Lúc đó, cô đang đeo chiếc camera GoPro bên mình để quay cảnh mình trượt cát, nhưng lại vô tình ghi lại được khoảnh khắc anh lao xuống cồn cát và ngã nhào ở điểm cuối.

“Sau đó, tôi đứng dậy một cách choáng váng và phủi cát trên người. Rồi tôi bước đến chỗ Anna và hỏi thăm ‘Này, hôm nay bạn khỏe chứ?’”, Tom, đến từ xứ Wales (Vương quốc Anh), kể với CNN.

Cuộc gặp gỡ "định mệnh" tại Mũi Né đã giúp Tom và Anna thành đôi.

Về phần mình, Anna có chút bối rối, nhưng sớm bị quyến rũ bởi Tom. Cô bật cười trước thái độ tỏ ra bình thường của Tom sau cú ngã, nghĩ rằng người đàn ông này có vẻ thú vị và luôn sẵn sàng cho những thử thách mới lạ.

Năm đó, Anna 26 tuổi và đang ở cuối kỳ nghỉ phép du lịch kéo dài một năm. Trước đó, cô dành nhiều năm làm giáo viên tại quê hương Philippines để tiết kiệm tiền cho chuyến phiêu lưu của mình.

Còn Tom mới 22 tuổi, mới lấy bằng cử nhân đại học ở Vương quốc Anh. Anh thừa nhận đã để mắt đến Anna ngay trước khi cú ngã xảy ra, bởi thái độ hào hứng với trò trượt cát của cô nổi bật giữa đám khách du lịch ba lô đang hầu như say khướt.

Chuyến xuyên Việt bất ngờ

Sau lời chào làm quen của Tom, họ tiếp tục đi chơi và trò chuyện với nhau chiều tối hôm đó, cho đến khi chuyến du ngoạn tại Mũi Né kết thúc, đường ai nấy đi. Anna và Tom thuộc hai nhóm du lịch khác nhau.

Chỉ hai ngày sau, họ lại gặp nhau lần nữa một cách bất ngờ ở Đà Lạt do vô tình đặt phòng chung tại một nhà nghỉ.

Ban ngày, Anna và Tom cùng nhau khám phá địa phương. Về đêm, họ trò chuyện về cuộc sống cá nhân và kế hoạch du lịch trong tương lai. Bỗng Tom nảy ra một ý tưởng ngẫu hứng và “điên rồ”. Anh đề nghị Anna để hết hành lý trên xe khách của đoàn, sau đó ngồi sau xe máy của anh để trải nghiệm những điểm dừng chân tiếp theo tại Việt Nam.

Anna và Tom đi bộ đường dài tại Canada.

“Và thế là tôi bỏ hết ba lô và những gì mình có lên một chiếc xe khách”, Anna cười.

Trong 3 tuần tiếp theo, cặp đôi cùng nhau đi xuyên Việt trên chiếc xe máy và có khoảng thời gian rất tuyệt vời. Hai người nhận ra phong cách du lịch của họ rất ăn khớp với nhau. Anna sẽ nghiên cứu về các địa danh, hàng quán địa phương và hoạt động cần làm tại từng điểm dừng, còn Tom chịu trách nhiệm hiện thực hóa chúng.

Sau chuyến đi phượt xuyên Việt, cả hai lại đường ai nấy đi. Vài tuần sau, hai người đoàn tụ tại Thái Lan - điểm dừng chân cuối cùng trước khi Anna trở về Philippines. Nếu ở Việt Nam, cả hai rất vui vẻ và tự nhiên, sang đến xứ Chùa vàng, mối quan hệ của họ sâu sắc hơn.

Điều này đã thay đổi kế hoạch của Tom. Ban đầu, anh định du lịch Australia sau khi rời Thái Lan, nhưng cuối cùng lại chọn về Philippines cùng Anna.

Cuộc tình "định mệnh"

Sau kỳ nghỉ, Anna đã về lại với công việc giảng dạy, nhưng Tom không có dấu hiệu muốn rời khỏi Manila. Anh sống trong căn hộ của cô, và vào mỗi cuối tuần, họ lại đi phiêu lưu cùng nhau. Cặp đôi cảm tưởng như đã biết nhau từ lâu.

Cặp đôi đã đặt chân tới Iceland.

Những ngày sau đó, Tom nhận công việc kỹ sư tại một công ty khởi nghiệp của bạn bè Anna. Cả hai cũng ra mắt gia đình hai bên.

Sau nửa năm tại Philippines, chàng trai muốn tiếp tục du lịch, nhưng tiền tiết kiệm của bạn gái anh đã cạn kiệt. Họ liền tìm hiểu các cách có thể tài trợ cho chuyến du lịch của mình. Đó là lý do họ mở blog du lịch có tên Adventure in You vào năm 2015. Chỉ vài tháng sau, cặp đôi có đủ khả năng rời khỏi Philippines để du lịch toàn thời gian.

Sau 9 năm, Tom và Anna vẫn du lịch cùng nhau và đã đi qua 50 quốc gia, từ đi bộ đường dài Machu Picchu đến cắm trại ở Everest. Họ đã đính hôn vào năm 2021, trên khinh khí cầu lơ lửng trên Cappadocia (Thổ Nhĩ Kỳ). Tháng 9 này, cặp đôi dự định sẽ tổ chức hôn lễ tại Hy Lạp.

Tom thừa nhận ngày anh và hôn thê gặp nhau ở Mũi Né đã thay đổi cuộc đời họ hoàn toàn.

“Tôi là một người khá logic và rất khoa học, thường không tin vào thứ gọi là định mệnh. Nhưng lần này, tôi phải tin thôi vì những gì đã xảy ra với chúng tôi thật điên rồ”, anh nói.