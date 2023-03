Hai đối thủ của tuyển nữ Việt Nam rút lui

Tuyển nữ Palestine và Afghanistan lần lượt rút lui, không tham dự vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024 khu vực châu Á khiến bảng C chỉ còn hai đội.

Tuyển nữ Việt Nam chỉ có 2 trận gặp chủ nhà Nepal ở bảng C vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024. Ảnh: Quang Thịnh.

Chiều 9/3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo đội nữ Afghanistan vừa rút lui khỏi bảng C vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024. Trước khi tuyển nữ Afghanistan rút lui, tuyển nữ Palestine đã thông báo không tham dự mà không có lý do cụ thể. Bảng C ban đầu có 4 đội nhưng giờ chỉ còn hai đội.

Như vậy, tuyển nữ Việt Nam chỉ còn một đối thủ là Nepal. Ban tổ chức quyết định thể thức mới trong bảng này là thi đấu hai lượt giữa Việt Nam và Nepal.

HLV Mai Đức Chung nhận định: "Đáng lẽ chúng ta có các trận đấu quốc tế ở vòng loại nhằm cho cầu thủ được cọ xát, tăng bản lĩnh thi đấu. Đội Nepal bây giờ được đầu tư mạnh. Họ xếp dưới chúng ta nhưng tuyển Việt Nam không được chủ quan".

"Ở Nepal, thời tiết nóng như Ấn Độ. Vì vậy, các cầu thủ vẫn phải được chuẩn bị sẵn sàng với chiến thuật chiến lược đúng đắn, hợp lý và cần có sự tính toán con người để có thể thêm cơ hội thi đấu, nhất là các cầu thủ trẻ có cơ hội thử sức", ông nhấn mạnh.

Hai trận đấu giữa Việt Nam với Nepal sẽ diễn ra vào ngày 5 và 8/4 ở Kathmandu (Nepal). Đội giành chiến thắng chung cuộc sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ hai. Trường hợp hai đội bằng điểm và chỉ số thì sẽ thi đấu thêm hai hiệp phụ ngay sau trận đấu ngày 8/4. Nếu trận đấu vẫn có kết quả hòa thì hai đội sẽ đá luân lưu để chọn ra đội thắng cuộc.

Vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024 khu vực châu Á có 7 bảng đấu. 7 đội đứng nhất mỗi bảng sẽ tranh tài cùng đội nữ CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Australia, Trung Quốc và Hàn Quốc ở vòng loại thứ hai.

HLV Mai Đức Chung đã gọi 31 cầu thủ đi tập huấn ở Quảng Ninh từ ngày 10/3. Ngày 18/3, đội tuyển quay trở về Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam để lắp ráp đội hình, rèn kỹ chiến thuật.

Lịch thi đấu ban đầu ở vòng loại thứ nhất trước khi Palestine và Afghanistan rút lui.

