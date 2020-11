Hai đội hình đủ sức đua vô địch của Tottenham

Trong mùa giải vừa qua, HLV Mourinho thường xuyên than phiền về việc không có tiền đạo cắm do Harry Kane dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu dài hạn. Do đó, Tottenham đã chiêu mộ Carlos Vinicius từ Benfica theo dạng cho mượn. Tiền đạo sinh năm 1995 có 4 lần ra sân mùa này và ghi dấu ấn với 2 pha kiến tạo tại Europa League.