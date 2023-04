Hai diễn viên Việt tham gia phim Hollywood quay tại Việt Nam

Trao đổi với Zing, diễn viên Quinn Trúc Trần cho biết cô hào hứng khi dự án phim quốc tế được quay tại Việt Nam có sự góp mặt của mình và nghệ sĩ Lê Thiện sắp phát hành.

Quinn Trúc Trần xác nhận góp mặt trong bộ phim A Tourist's Guide to Love do ê-kíp Hollywood thực hiện. Ngoài cô, phim có sự tham gia của nam diễn viên người Mỹ gốc Việt Scott Ly, nghệ sĩ Lê Thiện bên cạnh ngôi sao Rachael Leigh Cook.

A Tourist's Guide to Love quay bối cảnh ở Việt Nam. Các danh thắng như sông Thu Bồn (Hội An), thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam), chợ Bến Thành (TP.HCM), Hà Giang... được đưa lên phim một cách thơ mộng. Theo nữ chính kiêm nhà sản xuất Rachael Leigh Cook, phim như bức thư tình gửi tặng Việt Nam, được viết bằng cả trái tim và sự hài hước.

Hình ảnh nghệ sĩ Lê Thiện và Quinn Trúc Trần trong trailer phim. Ảnh: CMH.

Chia sẻ về cơ duyên tham gia A Tourist's Guide to Love, Quinn Trúc Trần cho biết để có thể tham gia buổi casting phim, cô phải học thoại tiếng Anh và sử dụng ngôn ngữ này trong suốt quá trình làm việc. Dù có vốn tiếng Anh tốt, khi làm việc với ê-kíp sử dụng tiếng Anh kiểu Mỹ, cô phải mất một thời gian để làm quen.

Nữ diễn viên kể: “Lúc đi casting, đạo diễn bảo với tôi rằng ông ấy không muốn tìm một cô gái có ngoại hình quá thuần châu Á. Ê-kíp từng tìm nhiều diễn viên nữ có tóc đen, phong cách nữ tính nhưng đạo diễn không đồng ý cho tới khi gặp tôi. Hơn nữa, màu tóc hồng của tôi lúc đó phù hợp với tạo hình mà đạo diễn muốn. Tôi cảm thấy may mắn vì những gì đạo diễn cần thì tôi lại có nên mới có thể góp mặt trong A Tourist's Guide to Love”.

Tiết lộ về vai diễn, Quinn Trúc Trần cho biết hình tượng của cô có đôi chút giống với nhân vật trong phim Chàng vợ của em từng đóng. Tuy nhiên, ở phim này sẽ có nhiều điều thú vị hơn.

A Tourist's Guide to Love do đạo diễn Steven K. Tsuchida thực hiện, Dustin Nguyễn tư vấn sản xuất. Kịch bản phim do biên kịch người Mỹ gốc Việt Eirene Donohue viết, được lấy cảm hứng từ những chuyến du lịch khám phá cội nguồn của cô. Chuyện phim kể về nữ du khách Mỹ phải lòng chàng trai bản xứ khi đến Việt Nam thăm thú, dự kiến phát hành toàn cầu ngày 21/4 trên Netflix.