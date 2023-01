Hai diễn viên Hàn Quốc bị chê là 'bình hoa di động'

Kim Da Som đang tham gia bộ phim truyền hình của đài MBC Kkokdu's Season. Phim được phát sóng từ ngày 27/1. Kim Da Som vào vai Tae Jeong Won, người yêu cũ của Do Jin Woo (Kim Jung Hyun thể hiện). Nhân vật của cô được miêu tả xinh đẹp và thông minh. Ảnh: MBC.

Kang Han Na không phải nhân vật dễ nhập vai. Cô gái này nông cạn nhưng cũng thông minh và biết quan tâm đến lợi ích của bản thân. Do đó, để vào vai này, Son Na Eun phải có kỹ năng diễn xuất tự nhiên và nhập tâm. Ảnh: NME.

Tuy nhiên, Son Na Eun gây thất vọng với biểu cảm tẻ nhạt, gượng gạo và phát âm không chính xác. Cựu thành viên nhóm A Pink thường diễn xuất với đôi mắt luôn mở to hoặc trợn trừng thiếu cảm xúc. Ten Asia nhận định nhân vật của Son Na Eun chỉ có sự lộng lẫy nhờ trang phục mà thiếu đi chiều sâu, nét quyến rũ riêng. Ảnh: VOI.

6 cuốn sách hay về Kpop:

Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.