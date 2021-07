Hai diễn viên có thể biến 'Quan xẩm lốc cốc' bản mới thành thảm họa

Sau hơn một thập kỷ gắn bó với nghiệp ca hát, năm 2014, cô lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và chuyển sang Trung Quốc phát triển. Lâm Nghiên Nhu từng tham gia các phim như Tình yêu cực quang, Love The Way You Are, Kỳ môn độn giáp, Hiệp nghĩa vô song...