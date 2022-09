Hai cựu công an khai đã nhận 3,7 triệu USD trong vụ chạy án

Các bị cáo Bùi Trung Kiên và Lê Thanh An thừa nhận đã nhận hàng triệu USD trong vụ "chạy án" cho cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức Nguyễn Minh Quân.

Sáng 17/9, ông Bùi Trung Kiên (42 tuổi, cựu cán bộ Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an) và 5 bị cáo khác trả lời xét hỏi HĐXX TAND Hà Nội tại phiên xử vụ "chạy án" cho cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân.

Cựu công an 5 lần nhận 2,2 triệu USD

Theo cáo buộc, đầu năm 2021, khi ông Quân bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kiểm tra, xác minh các sai phạm về đấu thầu xảy ra tại bệnh viện trên, sợ bị xử lý hình sự nên Quân nhờ Kiên giúp thoát tội.

Ngoài ông Quân, Kiên nhận lời giúp ông Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Nguyễn Tâm, người cũng bị C03 điều tra lúc đó) không bị xử lý hình sự với giá 2,2 triệu USD .

Bị cáo Bùi Trung Kiên. Ảnh: H.L.

VKS xác định Bùi Trung Kiên không được phân công nhiệm vụ liên quan đến việc kiểm tra, xác minh các sai phạm tại Bệnh viện Thủ Đức. Bị cáo cũng biết rõ bản thân không thể giúp ông Quân và ông Lợi. Song với ý đồ chiếm đoạt tiền, Kiên hứa giúp được để Quân tin tưởng và đưa tiền cho mình.

Trình bày trước tòa, ông Kiên thừa nhận cáo trạng của VKS đã truy tố đúng người, đúng tội. Cựu cán bộ Cục C03 khai mình là bạn bè với ông Quân, nên khi nghe ông này đặt vấn đề, Kiên đã có 5 lần nhận tổng số tiền 2,2 triệu USD từ cựu giám đốc bệnh viện. Sau đó, ông Kiên để tiền trong tài khoản.

Giữa tháng 5/2021, ông Quân đòi lại tiền nên Kiên trả được 1,15 triệu USD . Hiện bị cáo cùng gia đình đã nộp khắc phục toàn bộ hơn một triệu USD còn lại và thừa ra 200 triệu đồng.

Cựu cán bộ Cục C03 khác là Lê Thanh An cũng thừa nhận cáo buộc khi trả lời HĐXX. Ông An khai mình đã nhận 1,5 triệu USD từ bị cáo Bùi Thị Hồng Giang (luật sư). Sau đó, An đưa cho bị cáo Hà Duy Tuấn một triệu USD để lo giúp việc cho ông Quân.

"Bị cáo rất hối hận", cựu cảnh sát Lê Thanh An bày tỏ và mong tòa sơ thẩm xem xét giảm nhẹ khi lượng hình.

Cũng trong phần xét hỏi, 2 bị cáo Bùi Thị Hồng Giang và Trần Văn Long (Tổng giám đốc Công ty cổ phần truyền thông Du Lịch Việt) đều thừa nhận cáo trạng. Trong đó, bà Giang khai sau khi nhận tiền từ cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức, bị cáo đã đưa 1,5 triệu USD cho Lê Thanh An. Quá trình điều tra và truy tố, các bị cáo đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền hưởng bất chính này.

Cựu trụ trì Chùa Nôm phủ nhận cầm 970.000 USD

Cùng tham gia xét hỏi, bị cáo Hà Duy Tuấn (Chủ tịch Hội đồng tư vấn Công ty CP Đầu tư Long Thịnh) cũng thừa nhận cáo trạng đã truy tố đúng người, đúng tội.

Tuy nhiên, ông Tuấn cho rằng sau khi nhận giúp bị cáo Lê Thanh An một triệu USD từ nhóm luật sư Giang, Tuấn đã đưa cho ông Triệu 970.000 USD . Số tiền còn lại, Tuấn chi mua quà để đi cùng Triệu đưa cho người giúp ông Quân.

Các bị cáo Hà Duy Tuấn (trái) và Nguyễn Ngọc Triệu. Ảnh: H.L.

"Bị cáo mong HĐXX làm rõ số tiền 970.000 USD mà bị cáo đã đưa cho ông Triệu", ông Tuấn kiến nghị và cho rằng có một số nhân chứng của việc này. Ngoài ra, bị cáo nói trong điện thoại của mình còn lưu giữ các tin nhắn, cuộc gọi trao đổi với ông Triệu.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Triệu phản bác những lời khai của ông Tuấn. Ông Triệu cho rằng Tuấn "khai sai hoàn toàn" về việc đã đưa 970.000 USD cho vị cựu trụ trì.

"Bị cáo nhận 400.000 USD từ Hà Duy Tuấn, khi nhận không có ai chứng kiến. Bị cáo không nhận 970.000 USD như Tuấn khai", ông Triệu trình bày tại tòa sơ thẩm.

Ngoài ra, ông Triệu khai sau khi nhận 100.000 USD từ bị cáo Tuấn, Triệu đã đến gặp ông Vũ Văn Đắc (ở tỉnh Bắc Ninh) để đưa hộp quà cùng tiền. Tuy nhiên, sau đó ông Đắc đã trả lại. Hiện bị cáo Triệu và gia đình nộp khắc phục toàn bộ số tiền bất chính và thừa ra hơn 600 triệu đồng.

"Hành vi của bị cáo là sai, bị cáo rất ăn năn hối cải, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ cho bị cáo và các bị cáo còn lại", cựu trụ trì Chùa Nôm thừa nhận.