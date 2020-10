Hai cuốn sách yêu thích của tỷ phú Mỹ

Tỷ phú Mark Cuban cho rằng thành công của bản thân một phần là do ông luôn tâm niệm việc liên tục học hỏi trong suốt cuộc đời.

Đối với Cuban, nhà đầu tư đình đám trong chương trình Shark Tank, Mỹ, việc học tập suốt đời có nghĩa là dành “4 đến 5 giờ mỗi ngày” để đọc.

“Tôi đọc mọi thứ có thể", ông Cuban từng chia sẻ với chương trình CNBC Make It. Ông cũng từng gọi đây là “kỹ năng tuyệt vời nhất” cần có.

Vừa qua, tỷ phú chia sẻ trên Twitter về hai cuốn sách ông đang đọc. Cuốn thứ nhất là The Politics Industry: How Political Innovation Can Break Partisan Gridlock and Save Our Democracy (tạm dịch: Ngành công nghiệp chính trị: Đổi mới chính trị có thể phá vỡ bế tắc đảng phái và bảo vệ nền dân chủ của chúng ta như thế nào).

Cuốn sách ra mắt ngày 23/6. Ảnh: Amazon.

Được viết bởi Katherine M. Gehl, người sáng lập Viện Đổi mới Chính trị (IPI) và từng là thành viên hội đồng quản trị của Tổ chức Đầu tư Tư nhân Nước ngoài (OPIC) cùng Michael E. Porter, giáo sư tại Trường Kinh doanh Harvard, cuốn sách bày tỏ sự không hài lòng với hệ thống chính trị Mỹ hiện tại. Gehl và Porter so sánh hệ thống này với một doanh nghiệp đang ngừng cạnh tranh và coi hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đang hoạt động một cách “độc quyền song mại”.

Cuban đồng tình với quan điểm này, dù nó đã vấp phải sự bất đồng trên Twitter, và gọi The Politics Industry: How Political Innovation Can Break Partisan Gridlock and Save Our Democracy về tổng thể là một “cuốn sách tuyệt vời”.

Tác phẩm thứ hai tỷ phú này chia sẻ với độc giả là cuốn Competing in the Age of AI: Strategy and Leadership When Algorithms and Networks Run the World (tạm dịch Cạnh tranh trong thời trí tuệ nhân tạo: Chiến lược và khả năng lãnh đạo khi thuật toán và các mạng lưới vận hành thế giới) của Marco Iansiti và Karim R. Lakhani.

Cuốn sách xuất bản ngày 7/1 năm nay. Ảnh: Amazon.

Hai tác giả, đều là giáo sư tại Trường Kinh doanh Harvard, đã đi sâu vào cách trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ biến đổi tương lai của hoạt động kinh doanh.

Cuban từ lâu đã say mê thế giới AI. Ông không chỉ ưu tiên tìm hiểu và đầu tư vào lĩnh vực này mà còn liên tục khuyến nghị các doanh nhân khác cũng làm như vậy.

Cuban đã phát biểu tại một hội nghị thuộc Triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2020 tại Mỹ vào tháng 1 năm nay rằng: "Nếu bạn muốn dấn thân vào hoạt động kinh doanh, bạn phải (học hỏi về AI - pv) hoặc bạn sẽ trở thành một con khủng long, rất nhanh thôi".

Cuban cũng từng đưa ra dự đoán rằng tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên trên thế giới sẽ là một doanh nhân về AI.