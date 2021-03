Hai con gái Nicole Kidman hiếm hoi xuất hiện

Trong lần hiếm hoi cùng mẹ giao lưu với truyền thông, hai bé Sunday và Faith được khen ngợi ngày càng xinh đẹp.

Sáng 1/3 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 78 diễn ra bằng hình thức trực tuyến. Các khách mời, nghệ sĩ được đề cử sẽ kết nối với ban tổ chức từ nhà bằng phần mềm Zoom.

Gia đình đầy đủ 4 người của Nicole Kidman xuất hiện chỉn chu trước màn hình. Đây là lần hiếm hoi "thiên nga Australia" và Keith Urban giới thiệu hai con gái với người hâm mộ.

Gia đình Nicole Kidman tham gia lễ trao giải Quả cầu Vàng. Ảnh: Technotrenz.

Trong video, hai bé Sunday và Faith diện đầm trắng tinh khôi. Hai công chúa nhỏ có làn da trắng, mái tóc vàng nữ tính được thừa hưởng từ mẹ mình. Vì đã rất lâu mới lên hình nên Sunday và Faith vẫn còn ngại ngùng, khép nép.

Theo The Sun, Sunday (sinh năm 2008) và Faith (sinh năm 2010) trước nay ít khi cùng bố mẹ tham gia sự kiện. Nicole Kidman cũng không đăng ảnh các con trên mạng xã hội.

Tại lễ trao giải Quả cầu Vàng lần này, Nicole Kidman có tên trong đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc ở thể loại phim truyền hình ngắn tập cho vai diễn trong The Undoing. Tuy nhiên, cô không thắng giải.

Từ năm 2017, Nicole Kidman liên tục được đề cử giải với các phim Lion, Big Little Lies, Destroyer, Big Little Lies, và gần đây nhất là The Undoing (2021). Cô có tất cả 17 đề cử trong sự nghiệp và từng 5 lần giành chiến thắng.

Diễn xuất của minh tinh sinh năm 1967 ngày càng thăng hoa trong vài năm nay. Dù đã 54 tuổi, cô vẫn chứng tỏ sự sung sức trên đường đua phim ảnh. Đối với Kidman, được tham gia nghệ thuật là một niềm hạnh phúc.

Để có thể tập trung vào việc đóng phim, Nicole Kidman được sự hỗ trợ đắc lực bởi ông xã. Cô và Keith Urban kết hôn từ năm 2006, đến nay họ vẫn là một trong những cặp vợ chồng đẹp và giàu có nhất.

Gia đình hạnh phúc của Nicole Kidman. Ảnh: Pinterest.

Để duy trì không khí hạnh phúc, vợ chồng Kidman không đặt ra bất kỳ nguyên tắc khắt khe nào. Đều là nghệ sĩ, họ thấu hiểu tính chất công việc của nhau nên việc chăm sóc gia đình linh động, tùy thuộc vào lịch trình của cả hai.

“Keith sẽ đưa các con đi nghỉ mát trong thời gian tôi quay phim. Ngược lại, nếu anh ấy bận lưu diễn, tôi sẽ chăm bọn trẻ. Tóm lại, bí quyết của chúng tôi là yêu hết mình, trao nhau thật nhiều yêu thương”, cô cho hay.