Hai cổ phiếu 'họ FLC' bị hủy niêm yết bắt buộc

Mã GAB của Công ty CP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý tài sản FLC cùng AMD của Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone bị HoSE hủy niêm yết do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có thông báo hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý tài sản FLC (GAB).

Trước đó, mã chứng khoán này thuộc diện bị đình chỉ giao dịch do chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022 quá 6 tháng so với thời hạn quy định, đồng thời thuộc diện bị kiểm soát do chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

HoSE cho biết đến nay, GAB chưa khắc phục được nguyên nhân đưa chứng khoán vào diện đình chỉ giao dịch và diện kiểm soát.

Căn cứ theo quy định và ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), HoSE quyết định hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu GAB để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.

GAB là một trong những cổ phiếu thuộc “họ FLC” nằm trong hệ sinh thái doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn FLC và cựu chủ tịch Trịnh Văn Quyết. Trước thời điểm vướng vòng lao lý, vị doanh nhân này nắm quyền chi phối tại GAB với tỷ lệ sở hữu 55% cổ phần nhưng không giữ vị trí quản lý, điều hành.

Cùng ngày, cổ phiếu AMD của Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone cũng bị HoSE quyết định hủy niêm yết bắt buộc.

Như vậy, sau quyết định trên của HoSE, "họ cổ phiếu FLC” đã có 5 mã chứng khoán bị hủy niêm yết gồm FLC, ROS, HAI, AMD và GAB.

Bên cạnh đó, một số cổ phiếu khác cũng trong nhóm này như KLF của Công ty CP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS đang ở diện bị hạn chế giao dịch; mã ART của Công ty CP Chứng khoán BOS bị đình chỉ giao dịch.