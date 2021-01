Hai chủ tiệm tạp hóa trúng 1 kg vàng nhờ nhập nước giải khát

Sau 1 tuần nhận thông báo trúng thưởng, anh Nguyễn Thế Anh đã được trao 1 kg vàng SJC 9999. Ban tổ chức cũng tìm được người đạt giải đặc biệt tiếp theo.

Tối 2/1, chương trình khuyến mãi “Săn thùng giới hạn - Ngập vàng đón xuân” đã tổ chức buổi livestream quay thưởng đầu tiên của năm 2021. Trong không khí rộn ràng những ngày đầu năm, anh Nguyễn Thế Anh - chủ nhân giải thưởng đặc biệt tuần 9 - đã rất hạnh phúc khi được ban tổ chức trao 1 kg vàng.

Anh cho biết quầy tạp hóa của gia đình bán rất chạy các sản phẩm nước uống giải khát của Tân Hiệp Phát như Trà xanh Không độ, nước tăng lực Number 1… Do đó, khi biết đến chương trình khuyến mãi “săn thùng giới hạn”, anh liền bảo vợ nhập số lượng thùng nhiều hơn để bán và tham gia chương trình.

“Khi nhận điện thoại thông báo trúng thưởng từ Mega1, tôi vừa mừng vừa lo. Suốt đêm tôi không tài nào ngủ được, cũng không dám thông báo với vợ vì sợ ai trêu mình. Đến khi xác nhận đúng thông tin mình đã trúng 1 kg vàng SJC 9999 từ chương trình, tôi mới thở phào và thông báo tin cho cả gia đình. Cả nhà ai cũng vui mừng”, anh chia sẻ.

Anh Thế Anh vui mừng nhận 1 kg vàng SJC 9999 từ chương trình “Săn thùng trúng vàng”.

Trong buổi trao thưởng, khi được MC Nguyên Khang hỏi về dự định với phần quà nhận được, anh Thế Anh cho biết: “Với phần thưởng nhận được, tôi dự định sẽ mở rộng tiệm tạp hóa kinh doanh cho vợ. Ngoài ra, tôi sẽ nhập thêm nhiều thùng sản phẩm 'Phiên bản tỷ phú' để tiếp nhập mã dự thưởng trên Mega1 và tham gia chương trình”.

Bên cạnh trao giải, trong buổi livestream, chương trình cũng tìm ra người chơi may mắn trúng 1 kg vàng tiếp theo. Đó là anh Võ Đức Tính, đang kinh doanh tạp hoá tại Bình Dương. Anh Tính đã mua hơn 100 thùng sản phẩm “Phiên bản tỷ phú” từ nhà phân phối và đại lý.

Chương trình quay số tối 2/1 đã tìm ra chủ nhân 1 kg vàng SJC 9999 tiếp theo.

Ngoài giải thưởng đặc biệt 1 kg vàng, chương trình cũng công bố 5 khách hàng may mắn trúng giải khuyến khích (mỗi giải là 10 triệu đồng), gồm: Doan Yen Vy (Long An) với mã số dự thưởng 3H3E2J, Vy Bee (Bình Định) với mã số dự thưởng TW6TET, Shonha (An Giang) với mã số dự thưởng UPCSGU, Võ Thị Dao (Bình Dương) với mã số dự thưởng PPCVL9, Ngan Nguyen Luu (Đồng Nai) với mã số dự thưởng RATDYL.

Ông Đinh Phương Vũ, Giám đốc vận hành Mega1, cho biết: “Bên cạnh các chủ tiệm tạp hoá, 'Săn thùng trúng vàng' cũng ghi nhận nhiều trường hợp người trúng 1 kg vàng là khách mua lẻ. Điều này cho thấy cơ hội trúng quà khủng chia đều cho mọi người. Chỉ cần là người dùng Mega1, mọi khách hàng đều có cơ hội trúng một trong 3 kg vàng, 150 triệu tiền mặt và hàng trăm phần quà hấp dẫn từ chương trình”.