Hai chị em nhà Simon cùng qua đời vì ung thư

Nữ nhạc sĩ Lucy Simon qua đời ở tuổi 82 do ung thư vú, trong khi ca sĩ opera Joanna Simon mất vì ung thư tuyến giáp ở tuổi 85.

Ba chị em nhà Simon. Ảnh: Deadline.

Ngày 22/10, People đưa tin nữ ca sĩ Carly Simon để tang hai người chị Joanna Simon và Lucy Simon. Cả hai qua đời vì bệnh ung thư.

Tờ Deadline xác nhận nhà soạn nhạc Lucy Simon qua đời ở tuổi 82 do ung thư vú di căn, trong khi ca sĩ opera Joanna Simon mất vì ung thư tuyến giáp. Trước đó, nhiếp ảnh gia Peter Simon - em trai của Carly Simon - qua đời vào năm 2018 sau khi được chẩn đoán mắc ung thư phổi.

Năm 1960, Lucy Simon và Carly Simon thành lập nhóm nhạc The Simon Sisters. Cả hai nhanh chóng trở thành bộ đôi âm nhạc dân ca mang tính biểu tượng của nước Mỹ. Năm 1964, The Simon Sisters phát hành ca khúc Wynken, Blynken & Nod và nhận được sự ủng hộ của khán giả.

Lucy Simon (trái) và Carly Simon (phải). Ảnh: Variety.

Trong 10 năm đầu hoạt động, Carly Simon được đánh giá là một trong những ca sĩ kiêm nhạc sĩ thành công nhất của làng nhạc pop thời đại với những bản hit That’s The Way I’ve Always Heard It Should Be, You're So Vain hay Anticipation.

Trái lại, hoạt động nghệ thuật của Lucy Simon thời gian đầu được nhận định kém nổi bật hơn em gái. Phải đến năm 1991 - khi Lucy đảm nhận vai trò nhà soạn nhạc cho vở nhạc kịch Broadway the Secret Garden - sự nghiệp của bà mới bùng nổ. Nữ nhạc sĩ nhận đề cử Tony cho hạng mục bản nhạc hay nhất.

Tiếp nối thành công của The Secret Garden, Simon sáng tác nhạc độc quyền cho sân khấu nhạc kịch Doctor Zhivago, ra mắt năm 2006.

Năm 1993, Lucy Simon viết và sản xuất nhạc cho bộ phim The Positively True Adventures of the Alleged Texas Cheerleader-Mur Kill Mom, được chiếu trên kênh HBO.

Tương tự Lucy Simon, Joanna Simon bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ những năm 60. Theo Playbill, bà ra mắt trong vở nhạc kịch The Marriage of Figaro của nhạc sĩ Mozart tại Nhà hát Opera Thành phố New York vào năm 1962. Joanna đã biểu diễn tại Seattle Opera, New York Philharmonic, Vienna Philharmonic và Pittsburgh Symphony Orchestra trong suốt sự nghiệp.

Ca sĩ Joanna Simon. Ảnh: New York Post.

Năm 1976, Joanna và Gerald Walker kết hôn. Cuộc hôn nhân của họ kéo dài cho đến khi Walker qua đời năm 2004. Sau đó, Joanna kết hôn với người dẫn chương trình Walter Cronkite và người này đã qua đời năm 2019.

Sau khi tạm dừng hoạt động trong lĩnh vực opera, Joanna trở thành phóng viên nghệ thuật cho hãng PBS cho đến năm 1992. Năm 1991, bà đoạt giải Emmy cho phóng sự về chứng rối loạn lưỡng cực và sự sáng tạo. Những năm sau đó, Joanna làm việc trong lĩnh vực bất động sản.