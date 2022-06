Hai cha con bị khởi tố tội giết người

Mâu thuẫn trong lúc đánh cá trên biển, bố con ông Pháp đánh chết ngư dân 53 tuổi.

Ngày 17/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Pháp (63 tuổi) cùng con trai là Nguyễn Văn Đức (28 tuổi, trú xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên) về tội Giết người.

Nguyễn Văn Pháp cùng con trai là nghi phạm sát hại ngư dân trên biển . Ảnh: Công an cung cấp.

Hai bị can bị cáo buộc sát hại ông Trần Vĩnh Thức (53 tuổi, trú xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên).

Theo cơ quan chức năng, chiều 30/5, trong lúc đánh cá trên vũng biển Mỹ Hà ở xã Cẩm Hòa (huyện Cẩm Xuyên), thuyền của cha con ông Pháp vướng vào lưới của ông Thức.

Lời qua tiếng lại, ông Pháp lao thuyền vào thuyền ông Thức khiến nạn nhân gục xuống. Nạn nhân gượng dậy thì bị cha con ông Pháp dùng mái chèo đánh vào đầu, mặt khiến nạn nhân rơi xuống biển.

Thi thể nạn nhân được bỏ vào thuyền thúng, đưa vào bờ. Ảnh: H.D.

Ít phút sau, thấy thi thể ông Thức nổi lên mặt nước, ông Pháp kéo lên thuyền thúng, đưa vào bờ rồi rời đi.

Người thân ông Thức sau khi phát hiện thi thể nạn nhân trong chiếc thuyền thúng ở bờ biển đã trình báo công an.

Sau 2 tuần điều tra, Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh triệu tập những người liên quan làm việc.

Tại cơ quan điều tra, hai bị can ban đầu nói rằng cái chết của nạn nhân là do tai nạn khi hai thuyền va vào nhau. Tuy nhiên, sau những chứng cứ công an đưa ra, cha con ông Pháp đã thừa nhận hành vi phạm tội.