Hai cậu bé 8 tuổi ném đá vào ôtô trên cao tốc

Công an huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, đã nhanh chóng điều tra vụ ôtô bị ném đá trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

Sau khi nhận được tin về việc ôtô đi qua khu vực Km61 cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn bị ném đá vào kính xe, hồi 11h ngày 18/9, Lãnh đạo Công an huyện Chi Lăng đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự và Công an xã Chi Lăng phối hợp với Trạm CSGT Tùng Diễn - Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn xác minh làm rõ 2 cháu là N.M.P. và B.Q.Đ. (SN 2014, cùng trú tại xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng).

Lực lượng công an làm việc với người vi phạm.

Tại cơ quan công an, các cháu khai nhận từ đầu tháng 9/2022 đến nay đã nhiều lần thực hiện hành vi nêu trên.

Hiện Công an huyện Chi Lăng củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật và bàn giao các cháu cho gia đình để giáo dục, quản lý, giám sát, không tiếp tục tái phạm.