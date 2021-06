Hai cảnh sát nhảy xuống kênh cứu cô gái tự tử

Phát hiện cô gái đang đuối nước, 2 cảnh sát đã lao xuống kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau để cứu giúp.

Chiều 29/6, lãnh đạo Công an huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, đã bố trí phương tiện và cử cán bộ đưa N.T.L. về nhà ở xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, Cà Mau. Cô gái 18 tuổi này là người đã nhảy từ cầu treo ở xã Vĩnh Mỹ B (huyện Hòa Bình) xuống kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau để tự tử.

Công an địa phương hỏi thăm sức khỏe và hoàn cảnh gia đình của cô gái nhảy cầu tự tử. Ảnh: Hồng Đào.

Khoảng 9h cùng ngày, người dân ấp An Khoa của xã Vĩnh Mỹ B điện báo công an khi thấy L. lao mình xuống kênh. Thượng úy Lê Minh Khá, Phó công an xã Vĩnh Mỹ B và thượng úy Tôn Nhựt Linh (công an viên) đến hiện trường thì L. đang chìm dần và trôi xuôi theo dòng nước.

Trước tình hình nguy kịch, 2 cảnh sát đã lao xuống kênh, bơi tiếp cận để đưa L. vào bờ. Cô gái sau đó được đưa đến Trạm Y tế xã Vĩnh Mỹ B cấp cứu.

Cầu treo bắt qua kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau, nơi cô gái tự tử. Ảnh: Hồng Đào.

“Sức khỏe L. đã ổn định. Lúc đầu L. khai tên chị ruột nhưng sau đó đã nói thật tên của mình. Cha, mẹ cô gái đang bị bệnh dưới quê, trong người không có tiền. Công an và đoàn thể địa phương đã góp tiền giúp L. và đưa em về quê”, đại tá Lê Minh Hải, Trưởng công an huyện Hòa Bình nói với Zing.

Theo ông Hải, đơn vị đang làm thủ tục đề xuất cấp trên tuyên dương cho 2 thượng úy Lê Minh Khá và Tôn Nhựt Linh.