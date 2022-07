Hai cảnh sát bị thương khi truy bắt kẻ mang lệnh truy nã nguy hiểm

Trong quá trình vây bắt Tú, 2 chiến sĩ Công an huyện Bảo Lâm (Cao Bằng) đã bị thương. Nghi phạm đang bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, đang tạm giữ Hoàng Văn Tú (32 tuổi, ở xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm) để điều tra về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hoàng Văn Tú và tang vật. Ảnh: C.B.

Theo cơ quan chức năng, Tú mang lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm từ năm 2018 về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Thời điểm đó, Tú mua bán 10 bánh heroin sau đó lẩn trốn ở xã Nam Quang.

Trong thời gian trốn, nghi phạm tiếp tục móc nối, liên hệ với một số tội phạm ở địa phương khác để buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Công an tỉnh Cao Bằng cho biết Tú luôn trang bị vũ khí nóng và có tính cách manh động, liều lĩnh, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng.

Chiều 26/7, Công an huyện Bảo Lâm bắt quả tang Tú đang vận chuyển heroin ở xóm Nà Héng, xã Nam Quang, nên lên phương án khống chế. Trong quá trình bắt giữ nghi phạm, 2 chiến sĩ công an huyện đã bị thương do Tú chống trả.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 5 bánh heroin, khẩu súng ngắn quân dụng và 11 viên đạn.