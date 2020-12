Hai bé trai ở An Giang mắc bệnh chikungunya

Toàn ấp Tân Khánh của thị trấn Long Bình (An Phú, An Giang) được ngành y tế phun hóa chất để phòng chống dịch bệnh do có hai ca nhiễm chikungunya.

Tối 17/12, lãnh đạo UBND thị trấn Long Bình, huyện An Phú (An Giang), cho biết Viện Pasteur TP.HCM vừa thông báo 2 trường hợp có mẫu xét nghiệm dương tính với bệnh chikungunya tại ấp Tân Khánh là Đ.Đ.H. (5 tuổi) và Đ.M.C. (13 tuổi). Viện Pasteur TPHCM cũng nhờ huyện An Phú điều tra dịch tễ 2 trường hợp này. Ngoài ra, một ca dương tính chikungunya trước đó có liên quan điểm trường học ở Long Bình. UBND huyện An Phú họp phòng chống dịch bệnh chikungunya. Ảnh: Nhật Tân. Ngoài việc phối hợp với Trung tâm Phòng chống dịch bệnh tỉnh An Giang để điều tra muỗi và lăng quăng toàn ấp Tân Khánh để có hướng giải quyết sắp tới, ngành y tế huyện An Phú đã phun hóa chất toàn ấp Tân Khánh. “Hai bé trai từng có triệu chứng như bệnh sốt xuất huyết nên được điều trị và gửi mẫu xét nghiệm lên TP.HCM một tháng trước. Sau khi bệnh nhi trở về nhà, TP.HCM mới có kết quả xét nghiệm", lãnh đạo UBNDthị trấn Long Bình nói. Cùng ngày, lãnh đạo UBND huyện An Phú đã chủ trì cuộc họp khẩn với các ngành, địa phương để bàn công tác ứng phó xử lý dịch bệnh chikungunya. Địa phương thống nhất để ngành y tế tập trung xử lý ổ dịch triệt để; thực hiện chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, phun hóa chất diệt muỗi và kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tập trung phòng chống dịch bệnh. Ngoài việc tăng cường siết chặt biên giới để kiểm soát dịch bệnh, cán bộ y tế sẽ tập trung giám sát ấp Tân Khánh. Trường hợp này có sốt với triệu chứng giống sốt xuất huyết sẽ lấy mẫu xét nghiệm ngay. Bệnh chikungunya do muỗi Aedes aegypty là vật trung gian truyền bệnh, với triệu chứng giống sốt xuất huyết, phổ biến nhất là sốt, đau khớp, nhức đầu, phát ban. Bệnh có biểu hiện lâm sàng tương tự sốt xuất huyết dengue và có thể bị chẩn đoán nhầm. Chikungunya còn được gọi “makonde”, nghĩa là tình trạng “uốn cong người về phía trước”, xuất hiện ở các thể nặng của bệnh. Chikungunya hiếm khi gây tử vong nhưng khiến chất lượng cuộc sống người mắc suy giảm do bệnh kéo dài. Thị trấn Long Bình (chấm đỏ) ở An Giang. Ảnh: Google Maps. TP.HCM có nguy cơ lây dịch chikungunya từ Campuchia? TP.HCM khẳng định nguy cơ lây chikungunya từ Campuchia không cao do thành phố đã triển khai nhiều hệ thống giám sát dịch bệnh.

Việt Tường