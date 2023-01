Hai bé gái Pakistan bỏ nhà để đến Hàn Quốc gặp BTS

Cảnh sát Pakistan cho biết 2 bé gái mất tích vào tuần trước đã được tìm thấy khi cách nhà khoảng 1.200 km và đang trên đường đến Hàn Quốc để gặp nhóm nhạc BTS, CNN đưa tin.

Hai bé gái ở độ tuổi vị thành niên tại Pakistan đã được tìm thấy cách nhà khoảng 1.200 km khi đang trên đường đến Hàn Quốc để gặp nhóm nhạc BTS. Ảnh: Reuters.

Abraiz Ali Abbasi, sĩ quan chỉ huy của lực lượng cảnh sát địa phương, cho biết 2 bé gái trên, ở độ tuổi 13 và 14, được thông báo mất tích ở khu vực Karachi, thuộc thành phố Karachi vào hôm 7/1.

Theo ông Abbasi, trong quá trình điều tra tại nhà hai cô bé trên, cảnh sát tìm thấy cuốn nhật ký mô tả kế hoạch của hai em đến Hàn Quốc gặp nhóm nhạc BTS.

"Trong cuốn nhật ký chúng tôi phát hiện lịch trình di chuyển của các chuyến tàu, đồng thời biết được hai cô bé có dự định bỏ nhà ra đi cùng một người bạn khác. Người bạn này đã được chúng tôi thẩm vấn" , ông Abbasi cho biết.

"Chúng tôi tích cực lần theo dấu vết của hai cô bé và phát hiện họ được lực lượng cảnh sát ở thành phố Lahore chăm sóc", ông bổ sung.

Theo đó, lực lượng cảnh sát tại Karachi đã phối hợp với cảnh sát tại thành phố Lahore để đưa hai cô bé về nhà. Ông Abbasi cũng đề nghị các vị phụ huynh giám sát kỹ hoạt động trên mạng của con cái để biết chúng đang xem những thứ gì.

"Tôi không thấy ngạc nhiên vì hành động của hai cô bé trên. Các 'stan' - người hâm mộ - của BTS có thể hành động như vậy vì thần tượng của mình", Rabia Mehmood, một nhà báo chuyên về mảng văn hóa cho biết.

"Nếu chúng ta tạo ra các không gian cổ vũ có tổ chức, những người hâm mộ nhỏ tuổi sẽ được tự do thể hiện bản thân trong một môi trường an toàn và tự do thay vì có những hành động mạo hiểm như hai cô bé này", ông Mehmood nói.