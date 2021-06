Hai bác sĩ ở Mỹ ra sách về kinh nghiệm chống dịch Covid-19

Hai bác sĩ tại bang Idaho, Mỹ, viết cuốn sách đề cập việc phòng, chống dịch Covid-19 và nêu ra những phương án chuẩn bị cho tình huống cần thiết.

Hai bác sĩ David Pate và Ted Epperly đã dành thời gian cuối năm 2020 và nửa đầu năm nay để viết cuốn Preparing for the Next Pandemic: Lessons, Stories and Recommendations. Dự kiến, cuốn sách được nhà xuất bản Johns Hopkins University Press ra mắt vào nửa đầu năm 2022.

Các tác giả cho biết cuốn sách sẽ có thông tin hậu trường đại dịch Covid-19 ở Mỹ, cũng như so sánh về cách các tiểu bang, thậm chí ngay tại các quận của Idaho, đối phó đại dịch và kết quả khác nhau ở từng nơi.

Bác sĩ Pate nói: “Chúng tôi có thể ghi lại và chia sẻ những bài học kinh nghiệm từ đại dịch. Chúng tôi có thể kể lại câu chuyện về đại dịch, hậu trường và đưa ra khuyến nghị”.

Hai bác sĩ Ted Epperly (trái) và David Pate. Họ là những quan chức y tế hàng đầu tại bang Idaho, Mỹ. Ảnh: Idaho Statesman.

Cuốn sách nêu ra hơn 100 khuyến nghị về cách chuẩn bị cho đại dịch tiếp theo. Hai bác sĩ Epperly và Pate rút ra kinh nghiệm cá nhân của họ, cũng như từ các cuộc phỏng vấn với những chuyên gia khác. Cả Pate và Epperly là những chuyên gia y tế hàng đầu của bang Idaho và lãnh đạo những đơn vị y tế lớn tại đây.

Hai bác sĩ Pate và Epperly cũng đề cập rằng họ đã bị sốc bởi sự “ngây thơ” của nhiều người trong phòng, chống dịch Covid-19.

“Cách tiếp cận lấy bản thân làm trung tâm” của một bộ phận người dân đã trở thành chủ đề trung tâm của cuốn sách.

Epperly bày tỏ: “Thực sự là chúng tôi đang kể câu chuyện về hai đại dịch. Có đại dịch virus nhưng cũng có nhiều vấn đề về phản ứng của con người đối với virus”.