Hai anh em vận chuyển 11 bánh heroin, 20 kg pháo

Phượng và Tuấn bị điều tra về hành vi vận chuyển heroin xuyên quốc gia, buôn bán pháo và nhiều loại ma túy khác.

Ngày 20/12, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An, cho biết cơ quan chức năng vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 2 nghi phạm cùng nhiều loại ma túy, pháo nổ.

11 bánh heroin và tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Cuối tháng 10, cơ quan chức năng tiếp nhận thông tin về đường dây đưa ma túy từ Lào về Nghệ An nên lập chuyên án theo dõi. Công an đưa Hoàng Văn Tuấn (42 tuổi, trú huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) vào diện nghi vấn.

Tối 19/12, Công an TP Vinh cùng lực lượng chức năng huyện Thanh Chương và Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Ngọc Lâm kiểm tra xe máy do Tuấn lái trên quốc lộ 46C.

Phượng và Tuấn. Ảnh: Công an cung cấp.

Bị cảnh sát dừng xe, Tuấn dùng vũ khí chống trả, tìm cách tẩu thoát nhưng bị công an khống chế. Khám xét xe máy, ban chuyên án thu 10 bánh heroin, 2 kg ma túy đá và 4.000 viên ma túy tổng hợp.

Từ lời khai của Tuấn, cơ quan điều tra bắt giữ Hoàng Văn Phượng (51 tuổi, anh họ Tuấn) và thu thêm 1 bánh heroin, 1.000 viên ma túy và 20 kg pháo nổ.